تيناوى: البنوك تحولت من تمويل أدوات الدين للاستثمار فى SMEs

فريق المال أكد أكرم تيناوى، الرئيس التنفيدى لبنك "abc"، أن هناك تفاؤل داخل القطاع المصرفى بمستقبل الاقتصاد، ومناخ العمل خلال عام 2018.وأوضح تيناوى، خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر الرابع للرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه "المال.جي.تي.إم"، اليوم الأحد، أن هذا التفاؤل مبنى على حقائق ومؤشرات حقيقية،

فريق المال

أكد أكرم تيناوى، الرئيس التنفيدى لبنك “abc”، أن هناك تفاؤل داخل القطاع المصرفى بمستقبل الاقتصاد، ومناخ العمل خلال عام 2018.

وأوضح تيناوى، خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر الرابع للرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه “المال.جي.تي.إم”، اليوم الأحد، أن هذا التفاؤل مبنى على حقائق ومؤشرات حقيقية، على رأسها تحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، وارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 36 مليار دولار، إضافة إلى تحسن تقييم مصر الائتمانى وارتفاع التدفقات النقدية من العملة الأجنبية إلى أكثر من 80 مليار دولار، وتحسن الميزان التجارى.

وأشار تيناوى إلى أهمية مؤشرات أخرى، على رأسها إلغاء كل القيود الخاصة بحركة النقد الأجنبى، أخرها إيداع وسحب الدولار للشركات للسلع غير الأساسية.

وأكد تيناوى أن الشق الثانى للتفاؤل يأتى من كوننا نعمل فى قطاع مصرفى قوى يستند على قاعدة قوية من رأس المال والسيولة، بالإضافة إلى المشروعات والفرص المتاحة أمام البنوك.

وأضاف أن هناك تحول فى طريقة عمل البنوك التى كانت تركز استثماراتها فى أدوات الدين إلى الاستثمار فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وألزم البنك المركزى البنوك باستثمار 200 مليار جنيه حتى عام 2019، مشيراً إلى أن تمويل الـ smes توجه جديد لمعظم البنوك.

وأكد أن من دواعى التفاؤل الفرص والمشروعات المتاحة أمام البنوك لتمويلها الخاصة بالبنية التحتية والطاقة والعاصمة الإدارية.