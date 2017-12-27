تيم تخطط لمضاعفة رأس المال وتدرس إضافة إدارة المحافظ

شريف عمرتخطط شركة تيم لتداول الأوراق المالية لمضاعفة رأس المال من خلال تمويلات المساهمين الرئيسيين، لتعزيز الملاءة المالية للشركة فى 2018، والتوسع فى مجال السمسرة، فى حين تدرس إضافة نشاطى الاستشارات المالية، وإدارة المحافظ.قال عماد حسين، العضو المنتدب لشركة تيم لتداول الأوراق المالية، إن رأسمال

شريف عمر

تخطط شركة تيم لتداول الأوراق المالية لمضاعفة رأس المال من خلال تمويلات المساهمين الرئيسيين، لتعزيز الملاءة المالية للشركة فى 2018، والتوسع فى مجال السمسرة، فى حين تدرس إضافة نشاطى الاستشارات المالية، وإدارة المحافظ.

قال عماد حسين، العضو المنتدب لشركة تيم لتداول الأوراق المالية، إن رأسمال الشركة يبلغ حالياً 10 ملايين جنيه، وهناك خطة لمضاعفته خلال العام الجديد، من خلال الاعتماد على تمويلات المساهمين الرئيسيين بالشركة، وهم مجموعة من رجال الأعمال.

أضاف حسين فى تصريحات لـ«المال»: الهدف الأساسى من الزيادة يكمن فى تعزيز الملاءة المالية لزيادة قدرة الشركة على تقديم خدمات التداول للمستثمرين الأفراد، لزيادة تعاملات المؤسسات.

أوضح أن «تيم» تملك آليات التداول المطبقة فى البورصة من البيع والشراء فى الجلسة الواحدة T+0 وT+1، بجانب الشراء الهامش والكريديت، كما أنها على استعداد تام لتنفيذ آلية الشورت سيلنج حال إقرارها من الجهات الرقابية والتنظيمية بسوق المال.

أشار حسين إلى أن الشركة تركز على الحملات التسويقية والإعلانية خلال العام المقبل، لجذب المزيد من العملاء مع التركيز على مواقع التواصل الاجتماعى، وعقد لقاءات مباشرة مع البنوك المهتمة، بجانب الاجتماع بمسئولى الشركات الموجودة بالعديد من المناطق الصناعية والتجارية المنتشرة فى البلاد، على غرار العاشر من رمضان وأكتوبر، وتعين فريق جديد للتسويق بالفروع.

أبدى تفاؤله بشأن تحسن معدلات التداول فى البورصة المصرية خلال العام المقبل، بعد التغطية المرتفعة لطرحى ابن سينا، والتوفيق للتأجير التمويلى، بجانب اقتراب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال بنك القاهرة وشركة إنبى البترولية، ما يعزز رغبة الشركة فى التوسع وجذب المزيد من العملاء.

أوضح أن الشركة تملك 3 فروع فى مناطق الإسكندرية والمنصورة والجيزة، ولا توجد أى نية على الإطلاق لإضافة فروع جديدة فى العام المقبل، والتركيز على التداول الإلكترونى.

لفت إلى أن الشركة تدرس فى المرحلة الراهنة إضافة نشاطى الاستشارات المالية، وإدارة المحافظ كأحد الأذرع الاستثمارية الواعدة فى سوق الأوراق المالية، خلال العام الجدى، التى بإمكانها زيادة حجم الأعمال وتنويع الإيرادات بالشركة.

أكد العضو المنتدب لتيم لتداول الأوراق المالية، استمرار التركيز على نشاط سوق خارج المقصورة واقناع الشركات بالقيد فى البورصة.

تأسست شركة تيم فى 1995، ويترأس مجلس إدارتها فايز طهيو، واحتلت المركز 55 فى الترتيب النهائى لشركات السمسرة، وفقاً لتعاملاتهم فى أول 11 شهرًا من العام الحالى، بعد تحقيقها قيم تداول وصلت إلى 1.961 مليار جنيه، شملت 933.8 مليون ورقة مالية من خلال 116.084 ألف عملية تداول، لتضمن لها تحقيق حصة سوقية %0.3 من إجمالى تعاملات الفترة.

يشار إلى أن «المال» نشرت مؤخراً أن شركة كونتينتال لتداول الأوراق المالية تدرس زيادة رأسمالها من 7 إلى 10 ملايين جنيه، عبر دخول مساهمين جدد، وشركة طيبة للسمسرة فى الأوراق المالية، التى تطمح لزيادته بـ20 مليون جنيه، من خلال دخول مساهمين جدد، فى إطار خطط إضافة آليات تداول جديدة، وهو نفس نهج ملاك شركة إيجيبت استكس لتداول الأوراق المالية، فيما استحوذت شركة بريميير القابضة على شركة العلياء للسمسرة، وتغير اسم الأخيرة ليصبح «بريميم» للسمسرة فى الأوراق المالية.