تيمور: فاروس تراهن على الاستشارات المالية والخدمات غير المصرفية

شريف عمر ومنى عبدالباري:صفحة جديدة تدخلها شركة فاروس المالية القابضة بعد رحيل مؤسسها الدكتور محمد تيمور فى أبريل الماضى، فيما يسعى نجله علوى تيمور الرئيس التنفيذي، لمواصلة التركيز على انشطتها الرئيسية، سمسرة وبنوك الاستثمار، وإدارة الأصول، مع استهداف تغيير بعض التوجهات التاريخية.وتتركز الإستراتي

شريف عمر ومنى عبدالباري:

صفحة جديدة تدخلها شركة فاروس المالية القابضة بعد رحيل مؤسسها الدكتور محمد تيمور فى أبريل الماضى، فيما يسعى نجله علوى تيمور الرئيس التنفيذي، لمواصلة التركيز على انشطتها الرئيسية، سمسرة وبنوك الاستثمار، وإدارة الأصول، مع استهداف تغيير بعض التوجهات التاريخية.

وتتركز الإستراتيجية الحالية لإدارة «فاروس» على السعى لزيادة حجم الأصول المدارة بواقع مليارى جنيه، وأيضًا إضافة نشاطى التأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر، علاوة على الاهتمام بذراع بنوك الاستثمار وتنشيط تداولات المستثمرين الأفراد بشركة السمسرة بجانب المؤسسات.

«المال» حاورت علوى تيمور، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار فاروس، للتعرف على رؤيته للتطوير لمناخ الاستثمار فى السوق المصرية، وكيفية جذب المزيد منه سواء فى سوق المال أو المباشر.

أشار تيمور إلى أن «فاروس» حققت إيرادات بنحو 120 مليون جنيه خلال العام الماضى، ومن المستهدف أن تصل لنفس القيمة خلال العام الحالى، وهناك خطة لزيادتها إلى 200 – 250 مليون جنيه خلال 2019، عبر إضافة ذراعى التأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر.

ونوه بأن ذراع السمسرة تساهم بالنسبة الأكبر من إيرادات «فاروس» حالياً، تليها بنوك الاستثمار، والشركة القابضة.

فى البداية أشار تيمور إلى وجود 4 كيانات رئيسية تتبع فاروس القابضة، هى ذراع بنوك الاستثمار وتغطية وترويج الاكتتابات، وإدارة الأصول والسمسرة، و التأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر.

وعن ذراع بنوك الاستثمار، أكد توليه لعدد 15 صفقة بالسوق المحلية، بقيمة تفوق 7.5 مليار جنيه، لشركات تعمل فى قطاعات الأغذية والعصائر، والتجزئة والأدوية.

ولفت إلى أنه من ضمن الصفقات التى تديرها فاروس، تولى مهام المستشار المالى لشركة أبراج الخليجية فى التخارج من شركة سبينس فى مصر، وهى الصفقة المنتظر أن تغلق بنهاية العام الحالى، وكذلك لشركة مصر المالية للاستثمارات فى التخارج من شركة الوطنية لمنتجات الذرة.

وأشار علوى إلى أن حجم الأصول المدارة حاليًا بالشركة يبلغ 4 مليارات جنيه، وتتولى دينا خياط، رئاسة القطاع، وتسيطر صناديق الدخل الثابت على أغلبية الأصول.

وأوضح أن الشركة تخطط لزيادة حجم الأصول المدارة بواقع مليارى جنيه خلال العام المقبل على أقصى تقدير، عبر إجراء جولات ترويجية للصناديق الإقليمية فى الخليج وأوروبا، بهدف جذب مستثمرين أجانب للتعامل فى سوق الأوراق المالية المحلية.

ورأى أن قطاع إدارة الأصول بالسوق المصرية شهد العديد من المتغيرات خلال الفترة الماضية مثل قرارات البنك المركزى بوضع سقف لاستثمارات البنوك بالصناديق النقدية والتى أدت لإضعافها وخروج العديد من اللاعبين المهمين، فى هذا المجال فرض على فاروس اللجوء للترويج الخارجى لجذب محافظ جديدة للاستثمار فى الأسهم والأوراق المالية.

وعن الذراع الثالثة، وهى شركة فاروس للسمسرة، أبدى علوى تيمور رضاه عن اداء الشركة خلال العام الحالى، مستشهداً باحتلالها المرتبة الرابعة بين شركات السمسرة خلال أول 8 شهور من العام الحالى، بعد المجموعة المالية وهيرمس وسى آى كابيتال، وهو ما اعتبرها نجاحاً لشركته نظراً للاختلاف اللافت فى أحجام ورؤوس أموال وعدد فروع هذه الشركات مقارنة مع فاروس والتى لا تمتلك فروعاً من الأساس.

وتابع: نخطط خلال العام المقبل لتنشيط تعاملات المستثمرين الأفراد، ولن يكون ذلك على حساب تعاملنا الرئيسى مع المؤسسات، ولكن نشاط المستثمرين الأفراد بالمرحلة الماضية يوجب علينا التماشى مع الظاهرة والسعى لتنشيط تعاملاتهم والاستفادة من ارتفاع قيمة عمولاتهم عن المؤسسات.

واستطرد: سنركز على مزايا تقديم آليات التداول التى تساعد الأفراد ومنها الشراء الهامشى، ولا نخطط لافتتاح أى فروع فى السوق المحلية، لعدم جدواها حالياً ولكن الاهتمام الكامل سيكون على التداول الإلكترونى.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت أغسطس الماضى، عن منح شركة فاروس لتداول لأوراق المالية ترخيصا للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية.

وأوضح تيمور أن هذه الرخصة مهمة للغاية، وجاءت بعد قرار الاتحاد الاوروبى إلزام مديرى الاستثمار بسداد مبالغ مالية لشركات السمسرة نظير خدمة الابحاث وتغطية الاسهم، وهو قرار دفع فاروس للحصول على الرخصة لتقوية وضعيتها والحفاظ على تعاملات المؤسسات الأجنبية، بجانب التعامل بالبورصات العربية.

وتطرق تيمور لنجاح الشركة فى إنشاء شركة تابعة فى دبى خلال الشهور الثلاثة الماضية، تحت مسمى فاروس جلف، والتى تهدف من خلالها لتقديم خدمات الاستشارات المالية للمستثمرين الخليجيين فى السعودية والإمارات والبحرين والكويت، فى السوق المحلية.

وأضاف: تم تعيين إسماعيل شكرى والذى سبق أن عمل فى بنكى إتش إس بى سى، والاهلى سوسيتيه جنرال، فى قيادة ذراع دبى التابع والمملوك بالكامل لفاروس.

واستبعد توجه فاروس لتدشين شركات سمسرة فى دول الخليج نظرا لعدم جدوى هذا الأمر، فضلا عن فشل التجارب المماثلة فى هذا الصدد خلال فترة الأزمة المالية العالمية إبان 2008، كما أن الأوضاع فى الفترة الراهنة لم تشهد تحسنا كبيرا، مقارنة بالفترة المذكورة، بل قد تكون أسوأ، وجميع الأسواق هناك تعانى من ضغوط أوضاع الاقتصاد العالمى.

وانتقل للحديث عن آخر رخصتين حصلت عليهما فاروس، وهما التأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر، واعتبر أنهما المستقبل لتحقيق طفرة خلال العامين المقبلين، لدور الذراعين فى تنويع مصادر الدخل للشركة حتى فى الأوقات التى تعانى فيها سوق المال من الركود.

وأوضح أن فاروس كانت تخطط لإضافة التأجير التمويلى خلال العام الماضى، وحصلت على الرخصة اللازمة من الرقابة المالية، إلا أن قرار رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزى آخر تفعيل النشاط.

ولفت إلى أنه سيتم تركيز خدمات التأجير التمويلى للمشروعات الصناعية، مع التأكيد على اعتماد الشركة على السيولة المتاحة لديها فى تقديم التمويل فى الفترة الأولى لإطلاق الشركة.

وعن التمويل متناهى الصغر، أوضح علوى أن إجمالى عملاء البنوك فى السوق المحلية يمثل فقط %20 من السكان، بما يعنى أن هناك %80 من المواطنين غير مستفيدين من الأنشطة المصرفية، وهو ما تركز عليه فاروس عبر ذراع التمويل متناهى الصغر، مع استهداف شريحة الأفراد الأقل دخلاً ممن بحاجة لتمويلات بسيطة.

وأوضح أن الشركة كانت قد بدأت دراسات جدية لاختراق سوق إنجلتزا من خلال إنشاء شركة هناك، الا أن الادارة لم تتخذ أى قرار نهائى حول الموضوع.

وأشار تيمور إلى أن قسم الأبحاث لدى فاروس برئاسة رضوى السويفى، يقوم بالتغطية البحثية لأسهم أكثر من 40 شركة مدرجة بالسوق المصرية.

وحول وضع مناخ الاستثمار فى مصر حاليا، قال علوى إن الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، وأبرزها تحرير سعر الصرف، ساهمت فى دعم الاقتصاد بقوة، متوقعًا تحسن أوضاعه بقوة بدءًا من العام 2019.

ورجح استمرار ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المصرية العام المقبل المقبل، لتبدأ فى التراجع التدريجى، ما سيعزز الاستثمارات فى السوق المحلية.

وأشار إلى تحقيق الاقتصاد نموا فى الربع الأول من العام المالى بنسبة %4.3، رغم استخدام البنك المركزى المصرى عددا من السياسات للسيطرة على نسب التضخم المرتفعة وأبرزها زيادة معدلات الفائدة بقوة حاليا لجذب السيولة بقوة من السوق، ما يؤكد أن الاقتصاد المصرى قد يحقق معدلات نمو تصل إلى %7 فى حالات الرواج وتطبيق سياسات مالية توسعية.

وحول تأثر المناخ الاستثمارى والاقتصادى بالانتخابات الرئاسية المزمع عقدها العام المقبل يرى علوى أنها لن تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادى، لا سيما فى ضوء ارتفاع شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى بحسب وصفه، والتى تضمن نجاحه فى الانتخابات المقبلة.

وحول معدلات الفائدة الراهنة وانعكاسها على الاستثمار، قال علوى إن «المركزى» يستهدف فى المقام الأول من وراء هذه الإجراءات محارية التضخم، وجذب سيولة دولارية للسوق وساهمت بالفعل فى جذب استثمارات أجنبية إضافية فى أذون الخزانة، مشيرا إلى أن بدء تحسن قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة يؤكد احتمالية انتهاء السياسة المالية المتشددة ( معدلات الفائدة المرتفعة)، متوقعاً تحقيق الاقتصاد المصرى طفرة فى النمو عام 2019.

وحول ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، قال علوى: «كانت لها تداعيات سلبية على السوق، وكان من المفترض تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بديلا عن «الدمغة» ومعالجة إشكاليات تطبيقها»، مشيرا إلى أن استمرار العمل بهذه الضريبة سوف يؤدى إلى تراجع الحصيلة المتوقعة منها نتيجة تداعياتها السلبية على أحجام التداولات.

وفى ظل توسع سوق الاستثمارات المالية غير المصرفية ودخول لاعبين جدد للمجال، بينهم محليون وأجانب، يرى علوى أن القطاع لديه فرص جيدة للتوسع، خاصة فى ظل اعلان عدد من المؤسسات العالمية عن الدخول للسوق المصرية، ما قد يخلق طفرة فى المجال.

ولفت علوى إلى وجود عدد كبير من شركات السمسرة العاملة بالسوق المصرى يصل عددها إلى 140 شركة، متوقعًا قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بخطوات لدمج بعض الكيانات مع بعضها البعض، أسوة بما فعله البنك المركزى سابقاً مع البنوك.

وعن مستقبل الشركة بعد رحيل مؤسسها محمد تيمور، قال إنها تنمو بشكل لافت، وسنحاول استكمال رؤية الدكتور تيمور فى التطوير المستمر لبنك الاستثمار فاروس، وأذكر أن التأسيس كان عام 2008 فى ظل الأزمة المالية العالمية، وكانت هناك تخوفات من عدم النجاح، إلا ان التجربة والممارسة أثبتت نجاح التجربة.