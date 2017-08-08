تيلور سويفت تقود محامييها في محاكمة المتحرش مولر

خالد بدر الدين جلست نجمة البوب تيلور سويفت بجانب فريق محامييها في محكمة اتحادية بمدينة دنفر الأمريكية أثناء اختيار المحلفين للنظر في قضية اتهام سويفت لمنسق الموسيقى ديفيد مولر بالتحرش الجنسي بها الذى حدث منذ 4 سنوات أثناء وقوفهما للتصوير ومن المقرر أن يحتشد معجبون بسويفت لحضور إجراءات المحاكمة. وت

خالد بدر الدين

جلست نجمة البوب تيلور سويفت بجانب فريق محامييها في محكمة اتحادية بمدينة دنفر الأمريكية أثناء اختيار المحلفين للنظر في قضية اتهام سويفت لمنسق الموسيقى ديفيد مولر بالتحرش الجنسي بها الذى حدث منذ 4 سنوات أثناء وقوفهما للتصوير ومن المقرر أن يحتشد معجبون بسويفت لحضور إجراءات المحاكمة.

وتدور القضية حول مزاعم سويفت بأن مولر دس يده وأمسك بمؤخرتها من تحت الفستان الذي كانت ترتديه أثناء وقوفهما للتصوير قبل حفلتها في مدينة دنفر في الثاني من يونيو 2013 وقالت سويفت في بيان عن الواقعة ” إن حركة لمسها من تحت الفستان لم تكن من قبيل الصدفة وكانت متعمدة تماما ولم أكن قط متأكدة من شيء في حياتي إلى هذا الحد”.

وذكرت وكالة رويترز إن تيلور سويفت ارتدت سترة سوداء وقميصا أبيض في المحكمة عندما كانت تشاهد إجراءات اختيار المحلفين ومن المتوقع أن تمثل سويفت (27 عاما) أمام المحكمة للإدلاء بشهادتها في الواقعة التي أدت إلى فصل مولر من محطة ( KYGOFM )الإذاعية الموسيقية في ولاية كولورادو الأمريكية.

وكان مولر (55 عاما) قد بادر برفع دعوى قضائية قائلا إن سويفت اتهمته زورا بالتحرش بها وضغطت على إدارة المحطة لفصله من عمله الذي يتقاضى عنه 150 ألف دولار سنويا ولكن سويفت رفعت بدورها دعوى قضائية مضادة بالاعتداء وأصبحت جزءا من ذات المحاكمة.

وينفي مولر أي سلوك غير لائق من جانبه أثناء وقوفه لفترة قصيرة إلى جانب سويفت بينما وقفت صديقته على الجانب الآخر، ووصف اتهامات سويفت له بأنها “هراء”. بينما قالت سويفت في وثائق المحكمة إن ممثليها أبلغوا إدارة الشركة التي يعمل بها مولر عن الواقعة ولكنها لم تأمر بفصله.

ورفع مولر الدعوى القضائية على أساس التدخل في التزامات التعاقد وعلاقات العمل وسيحدد المحلفون قيمة الأضرار المادية التي لحقت به إن كان هناك أضرار والتي قد تضطر سويفت لدفع قيمتها حال توصل المحاكمة لوقوع مسؤولية عليها.

وتيلور سويفت من أشهر المغنيات الأمريكيات وواحدة من أكثر الفنانات المعاصرات نجاحا وذكرت مجلة فوربس فى تقريرها عن أغنى أثرياء العالم إنها كسبت 170 مليون دولار بين يونيو 2015 ويونيو 2016 بفضل جولتها العالمية وألبومها الذي يحمل عنوان “1989”.

