«تيلدا» تصدر أكثر من 300 ألف بطاقة منذ انطلاقها في السوق المصرية

قال أحمد صباح، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة الدفع الرقمية «تيلدا»، إنه تم إصدار بطاقات لأكثرمن 300 ألف عميل منذ انطلاق الشركة في السوق المصرية موضحًا أن هناك 100 ألف بطاقة أخري في قائمة الانتظار.

وتابع صباح- على هامش مؤتمر الشراكة بين «تيلدا» و«فاليو»- أن الهدف الرئيسي للعام الحالي هو التوسع في كافة محافظات الجمهورية بعدما تم الانطلاق في 10 محافظات.

وأضاف أن بطاقات «تيلدا» تصدر بالتعاون مع بنك القاهرة ولن تتم مع أية بنوك أخرى، موضحًا أن الحد الأقصى للتحويلات من خلالها يصل إلى 30 ألف جنيه في اليوم و100 ألف جنيه في الشهر.

وأوضح أنه عمليات التحويل من خلال بطاقات “تيلدا” تتم بدون رسوم؛ نافيًا وجود أي نية لتطبيق رسوم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هيكل المساهمين في الشركة يتضمن ثلاثة كيانات أمريكية هي شركة «سكويا كابيتال» الأمريكية، و«سكوير» المدرجة ببورصة ناسداك، و«جلوبال فاوندرس كابيتال» الألمانية.