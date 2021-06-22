«تيلدا» تحصل على موافقة مبدئية من «المركزي» للعمل كمقدم خدمة

قال أحمد صباح، الشريك المؤسس لشركة “تيلدا”، إن الشركة حصلت على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري للعمل كمقدم خدمة من خلال أحد البنوك الكبرى التى تم التعاون معها لطرح المنتج، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل الآن على الانتهاء من المتطلبات التقنية التى تؤهلها للحصول على الموافقة النهائية، والبدء في تقديم خدماتها لجميع العملاء فى القريب العاجل.

وأضاف صباح لـ”المال”، أن البنك المركزي المصري بذل جهدا كبيرًا خلال الفترة الماضية لفتح الباب امام الشركات الناشئة للتعاون مع القطاع المصرفي في تقديم حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية.

“تيلدا” بطاقة مدفوعة مرتبطة بالتطبيق الإلكتروني

وأوضح أن “تيلدا” ليست بنكًا رقميًا، لكنها بطاقة مدفوعة مقدما يتم ربطها على التطبيق الإلكتروني المتوفر على الهواتف المحمول الذكية، وموجهة للعملاء بشكل عام و خاصة الشباب للتحكم و متابعة مصروفاتهم اليومية، وإمكانية استخدام البطاقة و التطبيق فى التحويل من بطاقة تيلدا إلى بطاقة تيلدا بشكل يضمن عوامل السرعة والأمان”.

وأكد الشريك المؤسس لشركة “تيلدا”، أن الشركة تمكن ستخدميها من طلب البطاقة المدفوعة مقدما عن طريق التطبيق الإلكتروني ثم الحصول على توقيع العميل على “نموذج الاشتراك فى الخدمة ” بصفتها مقدم خدمة عن البنك التابعه له.

ويعد تطبيق تيلدا الأول في السوق الذي يتيح تجربة دفع متكاملة بالبطاقة بضغطة واحدة، دون الحاجة إلي وجود حساب مصرفي.

ويوفر التطبيق للمستخدمين ميزات متعددة بما في ذلك تحويل الأموال، واستلامها، وإرسال طلبات تحويل للأخرين، كما يمكن عملاء “تيلدا” من التحكم في حسابهم المدفوع مقدماً من خلال خدمة إدارة الأموال التي تسمح لهم بالاطلاع على مصروفاتهم المالية بسهولة ويسر.

ويتمكن العميل من استخدام بطاقته المصدرة من ماستركارد في جميع المشتريات داخل و خارج مصر، و على الإنترنت، كما يتمكن من التحكم في تشغيل و ايقاف البطاقة عن طريق التطبيق مما يعزز عوامل الامان لجميع عملاء تيلدا.

وأعلنت الشركة في الشهر الماضي عن حصولها علي تمويل استثماري بقيمة 5 ملايين دولار، من شركة رأس المال الاستثماري الأميركية سيكويا كابيتال ما يمثل أول استثمار لها في الوطن العربي و افريقيا بمشاركة كل من جلوبال فاوندرز كابيتال و كلاس فايف جلوبال مما يبين اهمية قطاع التكنولوجيا المالية و حجم الفرص الاستثمارية في هذا المجال في مصر.

و تعد تيلدا شركة ناشئة جديدة تهدف لتقديم حلول ذكية للمدفوعات، وتجربة جديدة لإدارة الأموال بهدف تعزيز التحول الرقمي في البلاد، ودعم مصر لتحقيق رؤيتها في أن تصبح اقتصادا رقميا.