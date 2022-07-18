«تيلدا» تحصل على الموافقة النهائية من البنك المركزى لإطلاقها

منح البنك المركزي المصري الموافقة النهائية لشركة “تيلدا” لإطلاق تطبيق وبطاقة “تيلدا” المدفوعة مقدما في سوق التكنولوجيا المالية في مصر مما يعزز إستراتيجية البنك المركزي طويلة المدى لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

ويوفر تطبيق “تيلدا” للمستخدمين مزايا عديدة تشمل إصدار بطاقة مدفوعة مقدما مجانا لاستخدامها عبر الإنترنت وفي المتاجر والسحب عن طريق ماكينات الصراف الآلي داخل أو خارج مصر. ويتيح التطبيق تجربة دفع متكاملة بضغطة واحدة دون حاجة إلى وجود حساب مصرفي. إضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء تيلدا من تحويل الأموال واستلامها والتحكم في حساباتهم المدفوعة مقدما من خلال خدمة إدارة الأموال التي تسمح لهم بالاطلاع على مواردهم المالية بسهولة ويسر.

و يستهدف التطبيق شريحة عريضة من المجتمع أهمهم الشباب الذين يبحثون عن طرق ذكية للتحكم ومراقبة مصروفاتهم دون الحاجة إلى الذهاب للبنك لفتح حساب مصرفي.

أحمد الصباح : إطلاق الشركة يتماشى مع رؤية البنك المركزي في تحقيق الشمول المالي

و أعرب أحمد صباح، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تيلدا , عن سعادته بالحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري لإطلاق “تيلدا” التي تهدف إلى المشاركة في تعزيز التحول الرقمي للاقتصاد المصري التي تتماشى مع إستراتيجية البنك المركزي في تحقيق الشمول المالي عبر تقديم حلول ذكية سريعة للدفع.

و أضاف صباح أن “تيلدا” هي تجربة مالية جديدة تستهدف العملاء الشباب لتشجيعهم على استخدام حلول تكنولوجية أكثر تطورا سعيا لتغيير مفهوم التعامل مع الأموال عن طريق تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها وطريقة أكثر ملائمة وكفاءة لإدارة الأموال بدلاً من نظم الدفع والتحويل التقليدية.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع رؤية الدولة في تحقيق الشمول المالي الذي يتيح لجميع المواطنين الحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق نمو اقتصادي للأفراد والدولة.