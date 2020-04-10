«تيك توك» يتبرع بمبلغ 250 مليون دولار لمواجهة «كورونا»

أعلنت إدارة تطبيق «تيك توك» التبرع بمبلغ 250 مليون دولار لدعم المهنيين المتضررين من فيروس كورونا . ونقلت وكالة سبوتنيك الإخبارية، أن التطبيق التابع لشركة التكنولوجيا الصينية "بايت دانس"، أكد في بيان له اليوم أنه سيوجه 150 مليون دولار، إلى…

أعلنت إدارة تطبيق «تيك توك» التبرع بمبلغ 250 مليون دولار لدعم المهنيين المتضررين من فيروس كورونا .

ونقلت وكالة سبوتنيك الإخبارية، أن التطبيق التابع لشركة التكنولوجيا الصينية “بايت دانس”، أكد في بيان له اليوم أنه سيوجه 150 مليون دولار، إلى “صندوق دعم الأبطال العاملين في مجال الصحة” الذي أنشأه.

وأضاف التطبيق أن مبلغ التبرع شمل دعم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمدرسين وغيرهم من المهنيين المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يوزع صندوع دعم الأبطال التبرعات على المنظمات ذات الصلة مثل الصليب الأحمر.

وأشار إلى أنه سيركز على توفير الأقنعة ومعدات الحماية وذلك للمستشفيات في “الهند وإندونيسيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة إضافة إلى الدول الأخرى المتضررة بشدة”.

وارتفعت شعبية تطبيق “تيك توك” في الفترة الأخيرة، بعد العزل الصحي الذي تطبقه الدول المتضررة من كورونا .

من جانبه، صرح أليكش تشو، الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك”، بأن “الأوقات عصيبة لكن على -تيك توك- ما زلنا نجد الفرح والإلهام”.

وتابع تشو: “نحن عازمون على لعب دورنا لدعم المتضررين من الأزمتين الصحية والاقتصادية في أنحاء العالم”.