«تيك توك».. وجهتك لتعلم فنون الطهي المختلفة والاستمتاع بالأجواء الرمضانية

يُعد الاجتماع حول مائدة رمضان من التقاليد الأساسية خلال الشهر الفضيل في كل الدول، حيث يمثل رمضان فرصة سنوية لتجمع أفراد الأسرة والأصدقاء لتناول الإفطار والسحور معًا، بما يعكس روح الترابط الأسري والود التي تسود الشهر، وهو ما يعزز الروابط الاجتماعية من خلال تبادل الأحاديث حول التجارب الشخصية، كما يعتبر فرصة للتعلم وتبادل الخبرات والمعلومات.

يرتبط رمضان أيضًا بزيادة الإقبال على إعداد موائد الطعام العامر بما لذ وطاب من أشهى الأكلات الرمضانية والحلويات المتنوعة التي ترتبط بالشهر الكريم، وهو ما يتطلب البحث عن وصفات جديدة لإعداد أشهى الأطباق الصحية والسريعة. وقد تمكنت تيك توك – منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة في العالم – من أن تصبح الوجهة الأولى لكل الباحثين عن التنوع والراغبين في تعلم فنون الطهي المختلفة.

فقد حرصت تيك توك على مشاركة مستخدميها الاحتفال بالشهر الكريم، عن طريق تقديم وصفات لذيذة ومتنوعة كل يوم، من خلال هاشتاجات مختلفة تجمع أشهر الأكلات والوصفات خلال رمضان 2023، ومن أبرزها هاشتاج#اطبخعلىتيك_توك #TikTokCookBook الذي نجح في اجتذاب أكثر من 8 مليار مشاهدة، لاحتوائه على وصفات سهلة وغير تقليدية للأكلات اليومية قام بإعدادها صناع المحتوى المتخصصين في مجال الطهي، ومن أبرزهم Ramy Soli ، Nuran Elmasry ، Amr El Hady ، Omar Alaa ، و Mohamed Elhady حيث يقدمون الأطباق بطرق سهلة وبسيطة.

توفر منصة تيك توك أيضًا محتوى مميز للباحثين عن الأكلات الصحية للمحافظة على وزنهم، أو الذين يتبعون حميات غذائية لإنقاص الوزن خلال شهر رمضان، من خلال هاشتاج #صحتكفيرمضان #RamadanHealth، الذي يتضمن دليلاً متكاملاً للأكلات الصحية سريعة التحضير، وقد تجاوزت عدد مشاهدات هذا المحتوى 1.5 مليار مشاهدة عالميا.

أما محبي تناول الطعام خارج المنزل، وارتياد المطاعم، فيمكنهم البحث عن أفضل الأماكن المتاحة لتناول الإفطار والسحور في أماكن مختلفة عبر هاشتاج #WhereToEat الذي يتضمن كل المعلومات المتاحة عن أفضل الخيم الرمضانية والمطاعم للاستمتاع بالأطباق والمشروبات والحلويات الرمضانية. وقد نال هذا الهاشتاج على أكثر من 6 مليار مشاهدة، كما يمكن للمستخدمين إضافة اسم بلدهم إلى الهاشتاج مثل #WhereToEatDubai, #WhereToEatRiyadh, #WhereToEatEgypt للحصول على نتائج مخصصة حسب البلد.

ويتميز شهر رمضان بأشهى الأطباق والحلويات التي تختلف باختلاف الثقافات، كما يتميز أيضاً بالزينة التي تصاحب الاحتفال بالشهر الفضيل، وتتنوع حسب الثقافة والتقاليد المحلية. وتتضمن زينة رمضان استخدام فوانيس رمضان لتزيين الشوارع والبيوت، وتعليق الأضواء الملونة التي تخلق جوًا رمضانيًا رائعًا. وتضم منصة تيك توك هاشتاج#Ramadan_Preps لتشجيع صانعي المحتوى على استعراض أفكارهم الرمضانية الخاصة بالطعام والزينة والهدايا وكل ما يرتبط بأجواء الشهر الكريم، وحقق هذا الهاشتاج أكثر من 2 مليار مشاهدة.

يمكن أيضًا لكل مستخدمي تيك توك تنفيذ العديد من الأفكار التي تتضمنها هذه الهاشتاجات، لتصميم ديكورات مميزة وإعداد الأطباق الرمضانية المفضلة، والمشاركة في الأنشطة الرمضانية، ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم مع الأصدقاء والأسرة عبر تيك توك لإضفاء جو رمضاني مميز ومشاركته مع الآخرين.