اتصالات وتكنولوجيا

تيك توك: سنطعن غدا على الأمر التنفيذى لترامب

تيك توك قال إنه حاول التواصل مع الإدارة الأمريكية لما يقرب من عام، لكنه واجه ”عدم مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة“
أحمد فراج 12:34 م, الأحد, 23 أغسطس 20 12:34 م, الأحد, 23 أغسطس 20

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أعلن تطبيق تيك توك Tik Tok  عزمه رفع دعوى غدا الاثنين ضد الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حظر التعامل مع التطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة وشركته الأم بايت دانس ByteDance ، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت وكالة رويترز حصريا أن التطبيق سيطعن في الأمر التنفيذي لترامب يوم الاثنين المقبل.

وأوضح أنه حاول التواصل مع الإدارة الأمريكية لما يقرب من عام، لكنه واجه ”عدم مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة“ وأضاف أن الحكومة لم تهتم بالحقائق.

وقال التطبيق في بيان ”ليس أمامنا خيار سوى الطعن في الأمر التنفيذي عبر النظام القضائي“.

وأصدرت شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك بيانا منفصلا اليوم الأحد قالت فيه إنها سترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب غدا الاثنين 24 أغسطس.

وكان ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا في 14 أغسطس بمنح بايت دانس 90 يوما لبيع استثماراتها في تيك توك داخل الولايات المتحدة.

وكان مسؤولون أمريكيون قد عبروا عن مخاوفهم من احتمال نقل معلومات عن مستخدمي التطبيق إلى الحكومة الصينية.

هدد ترامب بإغلاق Tik Tok ما لم تستحوذ عليه مايكروسوفت

يذكر أن  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد هدد بإغلاق تطبيق تيك توك في 15 سبتمبر المقبل حال لم يباع لشركة مايكروسوفت .

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب، إنه سيتم إغلاق تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يتم بيعُه لشركة مايكروسوفت أو أي مؤسسة أخرى بحلول 15 سبتمبر المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه لا يرفض شراء مايكروسوفت لتطبيق تيك توك الشهير.

وأوضح أنه كان من الأفضل لمايكروسوفت أن تشتري التطبيق بشكل كامل بدلاً من أن تحصل على نسبة 30% منه.

وأكد ترامب أنه لا يمكن للصين أن تسيطر على تطبيق تيك توك .

يُشار إلى أن ترامب وافق مؤخراً على منح شركة “بايت دانس” الصينية 45 يوماً للتفاوض على بيع التطبيق.

وأعلنت CNBC العربية أوائل الشهر الجارى أن شركة مايكروسوفت تجرى مع محادثات للاستحواذ على تطبيق TikTok في أمريكا.

وأوضحت شركة مايكروسوفت في بيان أنها تجري محادثات مع ByteDance الصينية للاستحواذ على عمليات تطبيق TikTok في أمريكا، بحسب CNBC العربية.

وأضاف الشركة أنها تأمل في إنهاء المحادثات في ال 15 من ديسمبر.

وأوضحت أن المحادثات تنظر أيضا في الاستحواذ على عمليات التطبيق في كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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