«تيك توك» توقع مذكرة تفاهم مع Safe Egypt لإطلاق مبادرات لنشر الوعي في مجال السلامة الرقمية

أعلنت تيك توك – منصة الفيديوهات القصيرة – توقيع مذكرة تفاهم مع Safe Egypt -منظمة متخصصة في سلامة الأطفال عبر الإنترنت في مصر- كجزء من جهود تيك توك لبناء مساحة آمنة عبر الفضاء الرقمي، من خلال إطلاق عدة مبادرات لنشر الوعي حول السلامة الرقمية.

تأتي هذه الشراكة لإعلان منظمة Safe Egypt كشريك المعرفة لتيك توك، بهدف إطلاق عدد من المبادرات لنشر الوعي الأسري والتعليمي، ودعم ومساعدة المراهقين والآباء في زيادة التوعية حول الصحة النفسية لجعل استخدام الإنترنت أكثر أمانًا، وتعزيز وجود عالم رقمي اكثر امانا يتسع للجميع ويشجع على الابتكار والإبداع.

وقالت دينا منجي، مديرة السياسة العامة والعلاقات الحكومية لشمال أفريقيا في تيك توك: “إن الأولوية الأساسية لدى تيك توك هي حماية سلامة وخصوصية مجتمع المنصة، لذلك نعمل بشكل مستمر على زيادة الوعي والتثقيف حول أهمية بناء مساحة رقمية آمنة، وإلقاء الضوء على خصائص السلامة وإرشادات المجتمع التي أرستها المنصة، ونحرص على عقد الشراكات المختلفة مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء الأمان لنستعين بآرائهم عند تطوير المنتجات والسياسات التي نضعها كأساس للحفاظ على أمان مجتمع تيك توك”.

تهدف الشراكة بين تيك توك و Safe Egypt إلى خلق بيئة أكثر أمانًا من خلال التركيز على ركيزتين أساسيتين هي الأسرة، والرفاهية الرقمية، ذلك عن طريق إطلاق مركز باللغة العربية يساهم في توفير المعلومات التي تعزز زيادة وعي الشباب والآباء بأهمية الرفاهية الرقمية والسلامة عبر الإنترنت، وسيتم إضافة محتوى خاص بالتعاون مع المنظمات الحكومية والمجتمع المدني، والخبراء المتخصصين في مجال الأمان عبر الإنترنت إلى المركز، إلى جانب إطلاق سلسلة من الفيديوهات تم إعدادها بواسطة مجتمع تيك توك عن الرفاهية الرقمية والصحة النفسية، وبث مباشر مع خبراء لدعم “سلسلة فيديوهات الرفاهية الرقمية”.

هذا بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية دورية، كما ستقوم المنصة بتنظيم سلسلة من ورش العمل للتدريب على استخدام الإنترنت بأمان.

وعبرت سارة عزيز، مؤسسة والمدير التنفيذي لشركة سيف ايجيبت، عن سعادتها لهذه الشراكة التي ستكون مهدفة للشباب ومتضمناهم وأنهم سوف يكونوا المحور الرئيسي في هذه الشراكة. ستتيح هذه الشراكة الفرصة للشباب لتمثيل جيلهم وللتعبير عن احتياجاتهم وتحدياتهم. وأضافت سارة عزيز أن ريادة سيف ايجيبت للتوعية والتعبير عن صوت الشباب منذ أكثر من احدي عشر سنة، أدي إلى معرفتنا بكيفية الوصول لشباب اكثر وتمكنيهم ليصبحوا نواة للإبداع و التغير في بلدنا الحبيبة

وعلقت دينا حسين، رئيس لجنة الشباب بالمجلس عن أهمية هذه الشراكة والتي تتماشى مع ايمان المجلس بأهمية إشراك الشباب ودعمهم الذي أخذ باع لسنين كثيرة من مجهودات المجلس.

تهدف الشراكة بين تيك توك وسيف ايجيبت إلى خلق بيئة أكثر أمانًا من خلال التركيز على ركيزتين أساسيتين هي الأسرة، والرفاهية الرقمية، ذلك عن طريق إطلاق مركز باللغة العربية يساهم في توفير المعلومات التي تعزز زيادة وعي الشباب والآباء بأهمية الرفاهية الرقمية والسلامة عبر الإنترنت، وسيتم إضافة محتوى خاص بالتعاون مع المنظمات الحكومية والمجتمع المدني، والخبراء المتخصصين في مجال الأمان عبر الإنترنت الى المركز، إلى جانب إطلاق سلسلة من الفيديوهات تم إعدادها بواسطة مجتمع تيك توك عن الرفاهية الرقمية والصحة النفسية، وبث مباشر مع خبراء وممثلين من الوزارات لدعم “سلسلة فيديوهات الرفاهية الرقمية”.

بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية دورية، كما ستقوم المنصة بتنظيم سلسلة من ورش العمل للتدريب على استخدام الإنترنت بأمان.

وعلى هامش فعاليات توقيع مذكرة التفاهم تم عقد جلسة نقاشية شارك فيها عدد من الشباب، قامت بإدارتها الممثلة المصرية الشابة ياسمين العبد سفيرة Safe Egypt ، وضمت الجلسة 4 من صانعي المحتوى في تيك توك من الفئة العمرية بين 21 و 23 عامًا، للتحدث عن تجاربهم عبر الفضاء الالكتروني.