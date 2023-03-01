«تيك توك» تطلق مجموعة خصائص لدعم المراهقين والعائلات

أعلنت منصة “تيك توك” عن إطلاق عدة تحديثات جديدة لضوابط التحكم في وقت الشاشة على المنصة، وذلك من خلال عدد من الخيارات المخصصة وفقًا لكل مستخدم، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من الإعدادات الافتراضية الجديدة لحسابات المراهقين، والتوسع في نطاق الاقتران العائلي/ ربط الحسابات للعائلة بمزيد من أدوات الرقابة الأبوية .

يأتي ذلك تأكيدًا بالتزام تيك توك في إلهام المجتمع وتعزيز القدرات الإبداعية وبث البهجة في المجتمع ودورها في تشجيع المستخدمين للتعبير عن أنفسهم بشكل إيجابي، والتواصل مع الآخرين بشكل أفضل.

تتضمن التحديثات الجديدة خاصية لتحديد وقت محدد لا يزيد عن 60 دقيقة يوميًّا لمشاهدة المحتوى على المنصة، وهو ما سيتم بشكل تلقائي لكل حساب يقل عمر صاحبه عن 18 عامًا،

فعند الوصول إلى هذا الحد الأقصى سيُطلب من المستخدمين إدخال رمز المرور لمواصلة المشاهدة، مما يُعد تنبيها لهم أنهم قد تجاوزوا الحد اليومي المسموح لوقت الشاشة وعليهم اتخاذ قرار بتمديد هذا الوقت.

وأظهرت العديد من الأبحاث زيادة الوعي بأهمية الوقت وضرورة إدارته بشكل فعال من الآليات التي تساهم في اتخاذ القرارات بشكل مسئول..

لذلك تحث تيك توك المراهقين ممن يقومون بإيقاف خاصية الـ 60 دقيقة الافتراضية وقضاء أكثر من 100 دقيقة على المنصة في يوم واحد بتحديد حد زمني يومي للشاشة، وذلك بهدف تشجعيهم على استخدام آليات إدارة وقت الشاشة. وهذا يدعم ما طرحته المنصة العام الماضي

حيث لاحظت تيك توك زيادة في استخدام أدوات إدارة وقت الشاشة بنسبة 234% بعد تشجيع المراهقين بإدارة وقت الشاشة. إلى جانب ذلك تقوم المنصة بإرسال إشعار أسبوعي لحسابات جميع المراهقين يحتوي على ملخص أسبوعي للوقت الذي قضوه على الشاشة.

وتعد الخصائص الجديدة إضافة الى إعدادات الأمان الحالية لحسابات المراهقين، بما في ذلك المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا الذين تم ضبط حساباتهم على الوضع الخاص تلقائيا والسماح فقط بالرسائل المباشرة لمن هم في سن 16 عامًا أو أكبر.

أما فيما يتعلق بالبث المباشر، فيجب ألا يقل عمر صاحب الحساب عن 18 عامًا.