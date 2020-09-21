تيك توك تطلق سلسلة مقاطع الفيديو «TikTalks»

أعلنت منصة مقاطع الفيديو القصيرة حول العالم “تيك توك”، عن اطلاقها سلسلة لمقاطع الفيديو تحت عنوان “TikTalks” التي تستضيف فيها نخبة من خبراء صناعة المحتوى ومختلف الصناعات الأخرى،بالإضافة إلى قادة الرأي ورواد الأعمال من مختلف الأعمال والخلفيات والذين سيناقشون رحلتهم العملية وخبراتهم في مختلف المجالات مع مستخدمي منصة “تيك توك”.

تتضمن هذه المناقشات عدد من الموضوعات والمحاور منها “الابداع والعقول الخلاقة” وذلك بالتعاون مع القائمين على المحتوى في Peace Cake التي تقوم على المحتوى الإبداعي لرومانسية منسية وإمسك نفسك الترفيهية التي يتم عرضها على منصات التواصل الاجتماعية ويوتيوب، والذين تستضيفهم منصة “تيك توك” للحديث عن المحتوى الذى يقدمونه ونجاحهم في صناعة فارق وتقديم الجديد.

ومن بين هذا الفريق يشارك يحيى الصادي الذي يتحدث عن الإنتاج الشهير لرومانسية منسية على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى أحمد صافي الذي يتحدث عن الإنتاج الموسيقي لرومانسية منسية، وذلك لكونهم من الأعضاء الرئيسيين في الفريق الإبداعي لPeace Cake إلى جانب مروان إمام الذي يتحدث عن رحلته في صناعة المحتوى من الكوميكس إلى البرامج وحازم راغب الذي بأهم الأفكار حول العصر الجديد لحس الفكاهة وإنتاج “إمسك نفسك” الذي يتم تقديمه على منصات الكترونية مختلفة.

وصرح هانى كامل مدير محتوى تيك توك بشمال أفريقيا “مهمتنا تركز على الالهام والتشجيع على الابداع وتقديم محتوى يساعد في نشر البهجة والأجواء الإيجابية، لذلك فإننا دائما ما نعمل على ابتكار طرق جديدة لإلهام مستخدمينا وتنمية قدراتهم ومواهبهم.”

وأضاف: “تهدف سلسلة TikTalks إلى تشجيع المجتمع على ملاحقة الاحلام والعمل على تحقيقها مثلما فعل الضيوف الذين يتحدثون عن قصص نجاحهم في هذه الحلقات التي تتناول طرق تحويل الشغف من مجرد فكرة إلى واقع حيز التنفيذ. ونتمنى لهذه القصص أن تفتح مزيدا من الأبواب لصانعي المحتوى المبتدئين ليقدموا مزيد من المحتوى المبدع ومشاركته للحصول على فرصة عرض أعمالهم للجمهور.”