«تيك توك» ترصد 50 ألف دولار لدعم بنك الطعام المصري

أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة “تيك توك” عن تعاونها مع بنك الطعام المصري خلال شهر رمضان للتوعية بأهمية المحافظة على الطعام.

وأطلقت “تيك توك” هاشتاج #cookforgood للحد من بقايا الطعام المهدر يشارك من خلاله الطهاة والشيفات المؤثرين ومنهم عمرو حلمى ومنار هشام وأميره شنب مع مستخدمي المنصة بطرق مبتكرة لتحويل بقايا الطعام إلى أطباق شهية.

وكذلك طرق للتبرع بالطعام خلال شهر رمضان الكريم ومناقشة الحلول المبتكرة من بنك الطعام، كما تتبرع “تيك توك” بمبلغ 50 جنيها لكل فيديو يتم نشره من قبل المستخدمين على الهاشتاج، على أن تصل إجمالي التبرعات بحد أقصى إلى 50 ألف دولار، يتم إرسالها إلى الفئات الأكثر احتياجا بالتعاون مع بنك الطعام المصري في صورة كراتين إفطار صائم.

في نفس السياق، عقدت “تيك توك” ندوة افتراضية بالتعاون مع “بنك الطعام المصري للتحدث حول كيفية مكافحة الجوع، والأضرار التي يتسبب فيها مخلفات بقايا الطعام، شارك فيها فرح طوقان رئيسة قسم السياسات العامة بتيك توك شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، ورغدة العزب مديرة قسم العلاقات العامة بتيك توك الشرق الأوسط وإفريقيا، وهاني كامل مدير محتوى تيك توك بشمال إفريقيا.

إلى جانب محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وتم خلالها إلقاء الضوء على دور بنك الطعام في مكافحة الجوع عبر التنوع والابتكار في إيجاد برامج ذات فاعلية في معالجة مشكلة الجوع بصفة مستمرة في إطار مؤسسي.

قالت فرح طوقان، رئيسة المسؤولة عن العلاقات الحكومية والسياسات العامة بتيك توك شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، إن وسائل التواصل الاجتماعي بصفتها أكثر الوجهات التي يستخدمها الناس ويتفاعلون مع ما يتم تقديمه من خلالها عليها مسؤولية كبيرة في جعل الأوقات التي يقضونها عليها ممتعة ومفيدة أيضا، وإلقاء الضوء على دور كل فرد في المجتمع في المحافظة على الموارد، وكذلك دعم الجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الهادفة للربح، وهو ما يدفعنا للتعاون مع “بنك الطعام المصري” للسنة الثانية على التوالي.

وأضافت: “فخورين بمثل هذه الشراكة لتشجيع المجتمع على اتباع نهج جديد وتغيير الطريقة التي يستهلكون بها الطعام، لتحقيق أقصى استفادة من بقايا الغذاء وعدم هدره”، لافتة إلى أن “تيك توك” خلال العام الماضي سبق وأطلقت عدة حملات لدعم المجتمع وخلق بيئة ايجابية منها حملة أبدع بدون تردد و فكر قبل ما تنشر وبرنامج سفراء الأمان لتيك توك وحملة نشر ثقافة السلامة الإلكترونية.

من جانبه، أعرب محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري عن سعادته بالشراكة مع “تيك توك” للعام الثاني على التوالي، لافتا إلى دور المنصة الإيجابي في إحداث تحول ثقافي في كيفية استهلاك المصريين للطعام وإدارة مخلفاته، وهو ما يتماشى مع دور بنك الطعام المصري الرائد منذ عام 2006 من خلال تعاقدنا مع قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة وإجراء اتفاقيات مع أكبر السلاسل الفندقية في العالم لاستغلال الفائض من الطعام الذي لم يمس لصالح الفئات الأكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر، حيث يعمل فريق العمليات في بنك الطعام المصري على التأكد من سلامة الطعام عند استلامه من الفنادق وعدم امساس أي ضرر به حتى يصل إلى المستحقين.

وتابع نسعى في بنك الطعام المصري إلى توفير الطعام لكل الفئات المحتاجة، ليس فقط في المناسبات أو شهر رمضان الكريم، لكننا نعمل ليصل الغذاء السليم لكل المصريين بشكل مستدام طوال أيام السنة، كما نسعى لزيادة الأعداد المستفيدة حتى نصل إلى كل شخص يحتاج إلى الطعام.

صرح هاني كامل مدير محتوى تيك توك بشمال إفريقيا، أن المنصة تعمل على بناء مجتمع عالمي يتيح للمستخدمين إنشاء المحتوى ومشاركته بشكل حقيقي، واستكشاف العالم من حولهم، والتواصل مع الآخرين من خلال بيئة إيجابية ومبهجة على الإنترنت.

وتهدف الحملة وهاشتاج #cookforgood لرفع مستوى الوعي بين المصريين، وتشجيع المجتمع على اتباع نهج جديد وتغيير الطريقة التي يستهلكون بها الطعام، لتحقيق أقصى استفادة من بقايا الغذاء وعدم هدره، التقليل من الاستهلاك المفرط خاصةً في المناسبات والأعياد. وذلك من خلال طرق مبتكرة يشاركها الشيفات والنجوم مع متابعيهم لخق أطباق شهية من بقايا الطعام.