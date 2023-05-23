«تيك توك» تخطط لتخزين البيانات إقليميًا لاحتواء المخاوف الأمنية للحكومات

تخطط شركة توك توك لتخزين البيانات إقليميًا لاحتواء المخاوف الأمنية للحكومات، بحسب شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك”، وفقا لوكالة بلومبرج.

احتواء المخاوف الأمنية للحكومات

وقال تشيو إن شركة التواصل الاجتماعي ذات الشعبية العالمية تخطط لتخزين البيانات إقليمياً على غرار مشروعي “كلوفر” في أوروبا و”تكساس” في الولايات المتحدة، ما يشير إلى مساعي الشركة لاحتواء مخاوف عديد من الحكومات حول العالم بشأن القضايا الأمنية.

وتعمل الشركة على تخزين بيانات مستخدميها في أوروبا في النرويج وأيرلندا، كما تعمل على مشروع “تكساس” الذي ستُخزَّن من خلاله بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، وفق تشيو خلال حديثه في “منتدى قطر الاقتصادي” اليوم الثلاثاء.

ويعتقد تشيو أن هذا التوجه سيحل مشكلة أمن بيانات المستخدمين، مؤكداً في الوقت ذاته أن الصين لم تطلب أي بيانات متعلقة بالمستخدمين.