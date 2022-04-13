أصدرت تيك توك -منصة الفيديوهات القصيرة- اليوم أحدث تقرير لتطبيق إرشادات المجتمع، والذي كشفت خلاله عن قيامها بحذف أكثر من 85 مليون فيديو عالميًا لانتهاكها إرشادات المجتمع فى الربع الأخير من 2021.

وستوفر تيك توك معلومات حول عمليات إزالة المحتوى والتحسينات المستمرة للأنظمة عند اكتشاف المحتوى المخالف ووضع علامة عليه وإزالته، حيث ساعدت هذه الاستثمارات على تحسين سرعة معالجة السياسات المتعلقة بالتحرش وغيره من السلوكيات السيئة. وحتى الآن، شهدت معدلات إزالة المحتوى الذي ينتهك إرشادات المجتمع قبل تلقي أي مشاهدات تحسنًا ثابتًا بنسبة 14.7% لمحتوى التحرش والتنمر، و 10.9% للسلوك البغيض، و 16.2% للتطرف العنيف، و 7.7% للأفعال الخطيرة.

وصرح هاني كامل، مدير عمليات المحتوى في تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا – نعتقد أن مجتمعنا في تيك توك يجب أن يُبنى على قيم الاحترام واللطف والتفاهم. ولذلك، فإننا نسعى جاهدين لتمكين مستخدمينا من التحكم في تفاعلاتهم مع الآخرين على تيك توك لمساعدتهم على التواصل بصورة رقمية إيجابية بما يتماشى مع قواعدنا للسلوك المناسب.”

وأكمل “كامل” “ليس هناك خط نهاية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سلامة المستخدمين، ويعكس تقريرنا الأخير والتحسينات المستمرة للسلامة التزامنا المستمر بسلامة مجتمعنا”.

وبجانب جهود تيك توك للعمل بشكل استباقي على إزالة المحتوي المسيء أو المشجع للكراهية أو الذي ينتهك إرشادات المجتمع، فالمنصة تستكشف طرقًا جديدة لمساعدة الجميع على الشعور بمزيد من التحكم في التعليقات من خلال المشاركة الموثوقة. وتشمل تلك الجهود اكتشاف طرق اختبار والتي يمكن للمستخدمين من خلالها تحديد التعليقات التي يعتقدون أنها غير ملائمة.