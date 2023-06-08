تيك توك تتيح ميزة ربح يصل إلى 190 دولارا في 94 دولة

أعلنت منصة تيك توك التوسع في ميزة (series)؛ لتشمل 94 دولة حول العالم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.عن موقع “تك كرانش” التقني ا



والميزة كانت متاحة سابقًا فقط لمنشئي محتوى مختارين، وهي متاحة الآن للمستخدمين في 94 دولة، وتتيح الميزة للمبدعين قفل غلق مجموعة من المحتوى الحصري لتكون متاحة بشكل مدفوع فقط.



وتم الإعلان عن الميزة لأول مرة في مارس؛ مما سمح للمستخدمين بكسب ما يصل إلى 190 دولارًا على مجموعة مقاطع الفيديو الخاصة بهم. يمكن للمبدعين أيضًا إنشاء مقاطع فيديو أطول – تصل مدتها إلى 20 دقيقة.

وفي الوقت نفسه، فإن مقاطع فيديو TikTok العادية لها حد 10 دقائق