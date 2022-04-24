أعلنت “تيك توك” المنصة العالمية للفيديوهات القصيرة، التعاون مع بنك الطعام المصري خلال شهر رمضان الجاري للعام الثالث على التوالي، إذ تبرعت المنصة بنحو 50 ألف دولار أمريكي لبنك الطعام المصري لضمان حصول المواطنين الأكثر احتياجاً على وجبات صحية خلال شهر رمضان، كما تسعى إلى جمع الجمهور لاستعادة قيم رمضان مثل حب العطاء والتكاتف والخير والطيبة ، وإحداث تأثير إيجابي في حياة المستخدمين وتسليط الضوء على القضايا الرئيسية مثل هدر الطعام، ودعم المواطنين ووحدة المجتمع.

قالت فرح طوقان، رئيسة قسم السياسات العامة بتيك توك شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، : “إن تيك توك أطلقت هذه الحملة المتكاملة لدعم قيم الشهر الكريم الرئيسية، المتمثلة في اللطف والتسامح والكرم والتكافل والخير وحب العطاء، كما أن التعاون مع بنك الطعام المصري للسنة الثالثة على التوالي هي شهادة على التزامنا بخلق بيئة إيجابية وتشجيع مجتمعنا على ممارسة العطاء والتكاتف”.

وأضافت: “الهدف من هذ التعاون هو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والحد من هدر الطعام، إلى جانب توعية المجتمع المصري بهذه القضية المؤثرة، لتشجيع العمل الجماعي و السلوك المثالي. إلى جانب التأكيد على أن تيك توك هي منصة تعزز الإبداع وتدعمه وتجلب الفرح لمستخدميها”.

قال محسن سرحان ، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: “نحن فخورون بالتعاون مع تيك توك للعام الثالث على التوالي لتسليط الضوء على برامجنا التنموية التي توفرغذاء أمن وصحي للمستحقين.

تأتي أهمية هذا التعاون على وجه الخصوص أن كلتا حملتي المؤسستين تتماشيان في الرسائل الأساسية التي نؤكد من خلالها على قيم رمضان، حيث إن “الخير” له أشكال متعددة مثل العطف، التسامح،العطاء والوحدة.

وأكد أن رمضان ليس مجرد مناسبة بل أجواء نود نشرها والاحتفاظ بها طوال العام.

وتأتي حملة تيك توك أيضًا في إطار استراتيجية بنك الطعام المصري الأخيرة التي تم إطلاقها من خلال حملة “فرح غيرك” ، والتي تهدف إلى تزويد المستحقين أينما كانوا في مصر بوجبات صحية ومغذية بناءً علي أعمارهم وحالتهم الصحية.

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