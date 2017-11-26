تيفولي تستبعد فرض حظر على السفر إلى السوق المحلية

هاجر عمران ــ مدحت إسماعيل:أجمع عدد من الخبراء والعاملين فى القطاع السياحى أن التأثير السلبى لحادث الروضة بشمال سيناء لن يكون كبيرًا على القطاع السياحى، مؤكدين أن عددًا كبيرًا من الدول الأجنبية أعلن تضامنه مع مصر.واستبعدت أمانى الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة تيفولى للسياحة، فرض الدول الأجنبية خا

هاجر عمران ــ مدحت إسماعيل:

أجمع عدد من الخبراء والعاملين فى القطاع السياحى أن التأثير السلبى لحادث الروضة بشمال سيناء لن يكون كبيرًا على القطاع السياحى، مؤكدين أن عددًا كبيرًا من الدول الأجنبية أعلن تضامنه مع مصر.

واستبعدت أمانى الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة تيفولى للسياحة، فرض الدول الأجنبية خاصة المصدرة للسياحة إلى السوق المحلية، حظر سفر لمصر بعد حادث مسجد الروضة أول أمس الجمعة، لافتة إلى أن أصداء الحوادث الإرهابية باتت أضعف من ذى قبل بسبب تكرارها خاصة فى شمال سيناء.

وأكدت الترجمان أن عددًا كبيرًا من الدول الأجنبية قدم التعازى إلى مصر حكومة وشعبا، وأعلن تضامنه معها فى مكافحة الإرهاب، وهو ما يوضح مدى تفاهم واستيعاب الدول للظروف الصعبة التى تمر بها مصر، مضيفة أن المقاصد السياحية بعيدة بشكل كبير عن مواقع التفجيرات، فضلاً عن أنها مؤمنة بشكل جيد.

وأرسل عدد من رؤساء وزعماء العالم برقيات عزاء للحادث الأليم، وعلى رأسهم شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى، وأيضًا الرئيس الصينى شى جين بينغ.

ونكس الاتحاد الأوروبى والسفارة البريطانية الأعلام، أمس، حدادًا على الهجوم الإرهابى، وقال جون كاسن السفير البريطانى إنه يشعر بالاشمئزاز جراء الهجوم الغاشم الذى أسفر عن العديد من القتلى والجرحى المصريين فى سيناء».

ورصدت «المال» مواقع وزارات خارجية بعض الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة وكندا، غير أنها لم ترصد أى تغييرات تتعلق بالنصائح السابقة للسفر إلى مصر جراء حادث الروضة.

وتوقعت «الترجمان» استمرار الحظر الروسى المفروض على السياحة إلى مصر منذ نوفمبر 2015، والحظر البريطانى المفروض على شرم الشيخ بعد حادثة الطائرة الروسية.

وتوقع عمرو صدقى، نائب رئيس غرفة السياحة، أن يؤثر حادث مسجد الروضة بشمال سيناء، بشكل بسيط على القطاع، وذلك بعد تأكيد دول العالم على مساندتها لمصر ضد الإرهاب، إثر الحادث الأخير.

وأضاف لـ«المال»، أن قيادات الدول الخارجية تتفهم بشكل كبير خطورة الإرهاب على دولها، مضيفا أن قطاع السياحة بدأ يتعافى إلى حد ما فى الفترة الماضية، وذلك دليل قوى على ثقة العالم بالقيادة المصرية، مشيرا إلى أن محاربة الإرهاب من الأمور الصعبة.

وقال أنطون جودز، رئيس مجلس إدارة مجموعة swiss inالسويسرية المتخصصة فى إدارة الفنادق، إن الفندق التى تديره المجموعة فى العريش لا يزال يعمل بشكل طبيعى حتى بعد هجوم مسجد الروضة أول أمس الجمعة، كما أن نسب الإشغال به ليست كبيرة، ويشمل عددًا ضئيلًا من الضيوف فى معظم أوقات العام.

وأضاف جودز فى تصريح لـ«المال» أن الأجانب على معرفة بحقيقة الأوضاع الأمنية فى شمال سيناء وتحذيرها المسبق من السفر هناك، غير أن تكرار الحوادث فى المنطقة له تأثير سلبى على توافد الوفود السياحية إلى السوق المصرية بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه المنطقة دائما ما تشهد أحداثا إرهابية.

ووفق بيان أصدرته النيابة العامة، أمس السبت، ارتفعت أعداد الضحايا فى الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، لتصل إلى 305 شهداء من بينهم 27 طفلا، وإصابة 128 آخرين، مقابل نحو 200 تم الإعلان عنهم فى وقت متأخر أول أمس.

وأمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بسرعة إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أجهزة الأمن المعنية، وضبط مرتكبى الجريمة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.