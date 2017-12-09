تيفا للأدوية تستغنى عن 10 ألاف عامل



خالد بدر الدين:



تعتزم شركة تيفا الإسرائيلية للصناعات الدوائية، المثقلة بالديون، الاستغناء عن أكثر من 17.5 % من إجمالى عدد العاملين بها، أو ما يعادل حوالى 10 ألاف عامل فى أقسام البحوث والتطوير، لتقليل التكاليف بحوالى 1.5 – 2 مليار دولار، خلال العامين القادمين .

وذكرت وكالة بلومبرج، أن الشركة يعمل فى فروعها المختلفة أكثر من 57 ألف عامل على مستوى العالم، منهم 24 ألفا فى دول أوروبا، و10 آلاف عامل فى المصانع الأمريكية، و6800 عامل فى إسرائيل.



ويقول كير شولتز، الرئيس التنفيذى الجديد للشركة، التى تعتد أكبر شركة فى العالم لتقليد الأدوية، إن القرار النهائى بتسريح العاملين لم يصدر حتى الآن، لكن من المتوقع أن يصدر فى بداية العام القادم، بعد أن هبطت القيمة السوقية للشركة إلى حوالى 15.2 مليار دولار، أو أقل من نصف ديونها .



وتحاول تيفا سداد ديونها البالغة 35 مليار دولار، والتى جعلتها تبيع أصول وتغلق مصانع و تستغنى عن بعض العاملين فى الشهور الأخيرة، كما خفضت فى بداية نوفمبر الماضى للمرة الثالثة توقعاتها لأرباح هذا العام .



وهبطت أسعار أسهم الشركة بحوالى 20 % بعد الإعلان عن تسريح العاملين، وانخفضت حوالى 59 % منذ بداية العام، لتنزل إلى أدنى مستوى منذ 17 عاما.

