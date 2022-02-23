تيسييرات للإفراج عن البضائع المخزنة في جمارك بورسعيد

قررت مصلحة الجمارك سحب البيانات الجمركية الخاصة بالرسائل المخزنة في جمارك بورسعيد والمتأخرة فى الإفراج عنها من الجمارك وذلك استجابة لشركة MTS، والتى تدير المركز اللوجستي الجمركى ببورسعيد. وطالبت الشركة فى مخاطبة رسمية لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بسحب البيانات…

قررت مصلحة الجمارك سحب البيانات الجمركية الخاصة بالرسائل المخزنة في جمارك بورسعيد والمتأخرة فى الإفراج عنها من الجمارك وذلك استجابة لشركة MTS، والتى تدير المركز اللوجستي الجمركى ببورسعيد.

وطالبت الشركة فى مخاطبة رسمية لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بسحب البيانات الجمركية بمعرفة مدير المركز اللوجستي الموجود بدائرة البضاعة من المواقع التنفيذية الأخرى لإنهاء إجراءات الإفراج بشأنها.

وتشمل سيارات المعاقين وقطع غيار السيارات المستعملة وارد ومنطقة حرة الأصناف الواردة برسم المدينة الحرة ببورسعيد وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع وخاصة الواردة للتفاعل الاقتصادي المعتمد والأصناف الواردة تحت السلع الغذائية الأساسية والاستيراتيجية والأدوية واللقاحات والأصناف الواردة بمنشور الإجراءات رقم ٧ لسنة ٢٠٢١.

ويتم تقدير قيمتها بمعرفة مأمور البضاعة بمنطقة الفحص المختصة والأصناف التى تخضع للإتفاقيات التفصيلي نظرا لضرورة الإطلاع على أصل مستند تطبيق الاتفاقيه بمعرفة لجنة البيان المستندى دون غيره.

وأشار الدكتور محمد على فارس مدير إدارة بالمركز اللوجستي فى خطابه لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد أن توزيع البيانات الجمركية على مواقع تنفيذية أخرى لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى مما أدى إلى تكبد أصحابها مزيد من التكلفة الناتجة عن غرامات التأخير والأربعاء المستحقة سدادها عن البضائع والحاويات وخاصة أصناف السيارات المعاقين وقطع غيار السيارات المستعملة والأدوية واللقاحات والسلع الغذائية مثل اللحوم والدوام والأسماك والقمح والفول والعدس والذرة والزيت والزبدة ولبن البودرة ولبن الأطفال والشاى والسكر ومستلزمات الإنتاج الواردة للمصانع.