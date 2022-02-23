اقتصاد وأسواق

تيسييرات للإفراج عن البضائع المخزنة في جمارك بورسعيد

قررت مصلحة الجمارك سحب البيانات الجمركية الخاصة بالرسائل المخزنة في جمارك بورسعيد والمتأخرة فى الإفراج عنها من الجمارك وذلك استجابة لشركة MTS، والتى تدير المركز اللوجستي الجمركى ببورسعيد. وطالبت الشركة فى مخاطبة رسمية لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بسحب البيانات…

أماني العزازي 2:03 ص, الأربعاء, 23 فبراير 22 2:03 ص, الأربعاء, 23 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت مصلحة الجمارك سحب البيانات الجمركية الخاصة بالرسائل المخزنة في جمارك بورسعيد والمتأخرة فى الإفراج عنها من الجمارك وذلك استجابة لشركة MTS، والتى تدير المركز اللوجستي الجمركى ببورسعيد.

وطالبت الشركة فى مخاطبة رسمية لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بسحب البيانات الجمركية بمعرفة مدير المركز اللوجستي الموجود بدائرة البضاعة من المواقع التنفيذية الأخرى لإنهاء إجراءات الإفراج بشأنها.

اقرأ أيضا  «التموين» : 3308 محلات مشاركة في الأوكازيون الشتوي حتى الآن

وتشمل سيارات المعاقين وقطع غيار السيارات المستعملة وارد ومنطقة حرة الأصناف الواردة برسم المدينة الحرة ببورسعيد وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع وخاصة الواردة للتفاعل الاقتصادي المعتمد والأصناف الواردة تحت السلع الغذائية الأساسية والاستيراتيجية والأدوية واللقاحات والأصناف الواردة بمنشور الإجراءات رقم ٧ لسنة ٢٠٢١.

ويتم تقدير قيمتها بمعرفة مأمور البضاعة بمنطقة الفحص المختصة والأصناف التى تخضع للإتفاقيات التفصيلي نظرا لضرورة الإطلاع على أصل مستند تطبيق الاتفاقيه بمعرفة لجنة البيان المستندى دون غيره.

اقرأ أيضا  المالية : استثناء الطرود البريدية بنظام CN من منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجمركية على الموانئ الجوية

وأشار الدكتور محمد على فارس مدير إدارة بالمركز اللوجستي فى خطابه لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد أن توزيع البيانات الجمركية على مواقع تنفيذية أخرى لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى مما أدى إلى تكبد أصحابها مزيد من التكلفة الناتجة عن غرامات التأخير والأربعاء المستحقة سدادها عن البضائع والحاويات وخاصة أصناف السيارات المعاقين وقطع غيار السيارات المستعملة والأدوية واللقاحات والسلع الغذائية مثل اللحوم والدوام والأسماك والقمح والفول والعدس والذرة والزيت والزبدة ولبن البودرة ولبن الأطفال والشاى والسكر ومستلزمات الإنتاج الواردة للمصانع.

اقرأ أيضا  «الصحة»: انخفاض نسبب الإشغال بالمستشفيات لمرضى فيروس كورونا
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

الجمارك تصدر تعليمات جديدة بشأن الأمتعة الشخصية الواردة للاستعمال الشخصي

السيد فؤاد 12:42 ص, الأربعاء, 23 فبراير 22

وزيرة التخطيط: التضخم رغم ارتفاعه لكنه لا يزال في حدود المستهدف من البنك المركزي

المال - خاص 12:16 ص, الأربعاء, 23 فبراير 22

وزيرة التخطيط: بدء تعافي الاقتصاد ومعدل النمو سجل 9% بالنصف الأول

المال - خاص 11:54 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22

حماية المستهلك يتوقع مشاركة 275 شركة في أهلا رمضان 2022

محمد مجدي 11:09 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22

رجائي: سعر تذكرة حديقة الحيوان لم يتغير و65 جنيها فقط للأفواج السياحية

الصاوي أحمد 11:08 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22

«الضرائب» توضح المعاملات التي يتم فيها تعليق الضريبة بحالات الاستيراد (مستند)

السيد فؤاد 9:52 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22