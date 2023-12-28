«تيسير» يقترب من التعاقد مع اثنين من موردى الذهب

يقترب تطبيق تيسير للادخار والاستثمار فى السبائك الذهبية، المملوك للشركة الوطنية للخدمات الاستشارية، من التعاقد مع اثنين من أكبر موردي المعدن الأصفر بالسوق المحلية، ضمن خططها لاستقطاب مشتركين جدد لها.

قال بهاء شعبان، الشريك المؤسس للشركة، إنها فى المراحل النهائية لإبرام التعاقدات مع العلامتين التجاريتين الجديدتين، ولكنه لم يكشف عنهما، موضحًا أن «تيسير» يقوم بشراء سبائك ذهب مباشرة من الموردين بناءً على اتفاقات مدروسة، ويتم تخزينها لدى شركة «إيجي كاش» لضمان تلافى أي نقص فى المعروض من المعدن الأصفر .

وأضاف «شعبان» -فى تصريحات لـ«المال»- أن عدد مستخدمى تطبيق تيسير تضاعف خلال الـ10 أيام الماضية، بسبب إقبال العملاء على شراء الذهب تحوطًا من أي خفض محتمل جديد فى سعر الجنيه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن المنصة تعتمد على احتساب متوسط شراء سعر جرام الذهب لعدة أشهر، وإتاحته للأفراد لضمان عدم التلاعب.

ولفت إلي أن الشركة تحدث بيانات أسعار الذهب باستمرار وفقًا لآليات العرض والطلب داخل السوق، مؤكدًا أن «Taiseer» يستهدف نشر ثقافة الادخار فى الذهب كأداة استثمارية آمنة لمنع تآكل قيمة رؤوس الأموال مع مرور الوقت .

وأشار إلى أن «الوطنية للخدمات الاستشارية» تؤمن بأن تنويع محافظ الادخار والاستثمار بين الشهادات والبورصة والذهب يعد خطوة جيدة للحفاظ على مرونة الاقتصاد، وتجنب الركود، تزامنًا مع التحديات الاقتصادية الراهنة .

يذكر أن الشركة بدأت عملها فى مارس 2023، عبر تطوير تطبيق إلكترونى يتيح لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة فى مصر استثمار أموالهم فى أجزاء من سبائك ذهبية، عن طريق تحويلات نقدية بحد أدنى 100 جنيه فقط.