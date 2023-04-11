تيسير إجراءات إصدار تراخيص المحال بالمراكز التكنولوجية بالإسكندرية

سلم اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية 5 من المواطنين رخص المحال الخاصة بهم دائمة ومؤقتة، وذلك تنفيذا للقرار الذي أعلن وزير التنمية المحلية البدء في تنفيذه ديسمبر 2022.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتنفيذ قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بالبدء في إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة بنطاق المحافظة والعمل على تيسير الإجراءات على المواطنين.

ويهدف القانون إلى تشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم، الأمر الذي يساهم في دمج الاقتصاد الموازي فى الاقتصاد الرسمى للدولة، من خلال وضع قواعد وآليات لتنظيم هذا الأمر بما يضمن التيسير على المواطنين.

وأوضح الشريف أن القانون الجديد لترخيص المحال العامة يتميز بتيسير وتبسيط الإجراءات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص وهي المركز المختص بالتراخيص في جميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، بهدف فض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات ويوحد آلية عمل تلك الجهات مما سيسهل عملية الترخيص علي المواطنين بدون أي إجراءات معقدة.