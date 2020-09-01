تيسيرًا على المصريين والأجانب.. «الجوازات والهجرة» تطلق خدمات عاجلة

منها استخراج وتجديد جواز السفر العادى "أول مرة، بدل سابق، بدل ممتلئ" فى خلال 24 ساعة لمواطني "القاهرة والجيزة" كمرحلة أولى.

أعلنت وزارة الداخلية، عن مواصلة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتطوير آليات العمل وإتاحة العديد من الخدمات المستحدثة التي تضطلع بتقديمها للمواطنين والأجانب، متضمنة كافة التيسيرات والتسهيلات الممكنة لهم، مع إطلاق مزيدًا من الخدمات العاجلة.

خدمات “الجوازات والهجرة” في 24 ساعة

وتمثلت تلك الخدمات -وفقًا لبيان الداخلية- في تقديم خدمة اختيارية لمن يرغب من الواطنين أو الأجانب في استخراج مُصدرات الإدارة العامة للجوازات “التي تتطلب إجراءات قانونية أخرى”، بصفة عاجلة مع تحديد مقابل مادي لتلك الخدمة العاجلة، وذلك على النحو التالي:

-استخراج وتجديد جواز السفر العادى “أول مرة، بدل سابق، بدل ممتلئ” فى خلال 24 ساعة لمواطني “القاهرة والجيزة” كمرحلة أولى.

-استخراج مصدرات إدارة الهجرة والجنسية “إخطارات التجنيد، إخطارات الأحوال المدنية، الإخطارات الشخصية، توثيقات الخارجية، شهادات إثبات الجنسية، طلبات الهجرة” فى خلال 24 ساعة.

-تنفيذ تجديد إقامات الأجانب فى الحالات التى لا تستلزم إجراءات قانونية أخرى فى خلال 48 ساعة، “للمقيمين بالقاهرة والجيزة” كمرحلة أولى.

الداخلية: تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات، بما يساهم في حصول المواطنين على تلك الخدمات بسهولة ويسر.

وفي ضوء تنامي وتزايد مهام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتى يتنوع دورها فى تلقى الطلبات وتقديم الخدمات للمصريين والأجانب سواء داخل البلاد أو المقيمين خارجها، وفقًا لبيان الداخلية.

واتساقًا مع مسيرة العمل الوطنى فى ميكنة الخدمات الحكومية لرفع العناء عن كاهل المواطنين ومتلقى تلك الخدمات، بحسب البيان.

تيسيرات إلكترونية

وأكدت الداخلية أنه سبق وبادرت الوزارة بإتاحة العديد من الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، عبر موقعها على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” بما يحقق التيسير فى تقديم الخدمة ويكفل جودتها.

ومن أبرز تلك الخدمات: استقبال طلبات الجنسية وتقديم طلبات الحصول على شهادة التحركات للمواطنين، وعدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمة الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

واستمرارًا لتنفيذ خطة وزارة الداخلية الطموحة نحو ميكنة الخدمات الأمنية الجماهيرية.