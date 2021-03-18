سيـــاســة

تيسيرا على المتقاضين والمحامين.. «العدل» تطلق خدمة إصدار الشهادات عن بُعد

يُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية
مصطفى الجُدي 9:31 م, الخميس, 18 مارس 21 9:31 م, الخميس, 18 مارس 21

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بدأت وزارة العدل في تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على “فيسبوك” أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

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جدير بالذكر أن هذه الخدمة أطلقت تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

وسوف يتم تشغيل وحدتين أُخريين نهاية الأسبوع المقبل، بمحكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج جميع أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية.

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ويُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ ويستهدف نشر تلك الوحدات الذكية في العديد من الأماكن مثل: المحاكم، والوزارات، والمراكز التجارية، وغيرها؛ تيسيرا على المتقاضين والمحامين في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحاكم.

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بقلم مصطفى الجُدي

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