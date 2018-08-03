تيسيرات سداد لملاك الأراضى بمنطقة الـ550 فداناً بالشيخ زايد

بدور إبراهيمصرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت منح تيسيرات فى السداد لملاك قطع الأراضى بمنطقة الـ550 فداناً، بالامتداد الشرقى لمدينة الشيخ زايد، لسداد 15 % من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف، وذلك استجاب

بدور إبراهيم

صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت منح تيسيرات فى السداد لملاك قطع الأراضى بمنطقة الـ550 فداناً، بالامتداد الشرقى لمدينة الشيخ زايد، لسداد 15 % من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف، وذلك استجابة للطلبات المُقدمة من الملاك.

وأوضح المهندس طارق السباعى، أنه يتم سداد باقى ثمن الأرض وفقاً لأحد البديلين التاليين: سداد الباقى على 7 أقساط سنوية متساوية بعد فترة سماح قدرها 3 سنوات على أن تحمل بالأعباء المالية حتى تاريخ السداد، أو الباقى على 3 أقساط سنوية متساوية بدون فوائد، على أن يتم احتساب الأعباء المالية على الأقساط اعتباراً من تاريخ الإعلان عن التيسيرات.