تيسلا للسيارات الكهربائية تطيح بـ 700 موظف

خالد بدر الدين:



أعلنت شركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية الفاخرة، فى نهاية الأسبوع الماضى، أنها استغنت عن 400 موظف، بسبب سوء الأداء، وذلك بعد أن أجرت المراجعة السنوية على جميع المستويات، من كبار المدراء، والمهندسين، ورؤساء الأقسام، وحتى المشرفين على خطوط التجميع والعمال.



وذكرت وكالة رويترز، أن الشركة التى تتخذ من مدينة بالو ألتو مقرا لها، أنتجت خلال الربع الثالث من هذا العام 260 سيارة سيدان Model 3 الجديدة، لكنها لم تتمكن من تحقيق المبيعات المستهدفة.



وبدأت تيسلا إنتاج سيارات سيدان Model 3 منذ يوليو الماضى، وباعت منها 220 وحدة فقط خلال الربع الماضى الذى انتهى 30 سبتمبر، رغم أن سعرها يبدأ من 35 ألف دولار فقط، أو ما يعادل نصف سعر Model S.



وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تيسلا، التى يعمل بها أكثر من 33 ألف موظف، إنه ينوى الاستغناء عن 300 آخرين، لتحسين الأداء، كما أنه يواصل البحث عن موظفين جدد من جميع أنحاء العالم، للمساعدة فى إنتاج أحدث المبتكرات فى عالم السيارات الكهربائية الفاخرة، ومحطات الطاقة الشمسية، لتوفير بطاريات عالية الكفاءة ويمكنها السير لمسافات طويلة، قبل أن يعاد شحنها مرة أخرى.

