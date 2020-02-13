تيسلا تتصدر منتجى «الكهربائية» الأعلى مبيعًا

تصدرت تيسلا الأمريكية قائمة منتجى السيارات الكهربائية خلال العام الماضى، بعدما نجحت فى بيع ما يقرب من 463.8 ألف سيارة خضراء، لتستحوذ بذلك على حصة تصل إلى 17% من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية المبيعة عالميًّا، بحسب بيانات موقع ev-sales.

بى واى دى تقفز للمركز الثانى بحصة تتخطى 225 ألف وحدة

حلّ الصانع الصينى بى واى دى فى المركز الثانى فى القائمة، بعدما أظهرت النتائج تمكنها من بيع وتسليم 225.8 ألف وحدة على مدار 2019، لتستحوذ على حصة سوقية تقدر 10%.

اقتنص تحالف (رينو – نيسان – ميتسوبيشى) على المركز الثالث فى قائمة مصنعى السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا ببيع 183.3 ألف وحدة، بحصة سوقية تصل إلى 8% من إجمالى المركبات الخضراء المبيعة على مستوى العالم خلال العام الماضى.

حصدت بايك الصينية المنشأ المركز الرابع فى القائمة، وبلغت مبيعات وفقًا لتقديرات موقع ev-sales، ما يقرب من 163.8 ألف سيارة، بحصة سوقية تصل إلى 7%.

فى المركز الخامس، جاءت بى إم دبليو جروب -منتج سيارات بى إم دبليو ومينى ورولز وريس الفاخرة- بعد أن تمكنت من بيع وتسويق 145.8 ألف سيارة خلال العام الماضى، بحصة سوقية تصل إلى 7%.

أظهرت الإحصاءات اقتناص فولكس فاجن جروب- منتج سيارات فولكس فاجن، وأودى، وسيات، وسكودا، وبورش، وبنتلى- وغيرها من العلامات التجارية، المركز السادس فى القائمة بتسليمها 140.6 ألف سيارة خلال العام الماضى، بحصة سوقية قدرت بـ6% من إجمالى مبيعات المركبات الكهربائية عالميًّا.

أما المركز السابع فجاء من نصيب الصانع الصينى سايك، التى حققت مبيعات إجمالية من السيارات الكهربائية بلغت 137.7 ألف سيارة، لتستحوذ على حصة سوقية تقدر 6%.

جاء تحالف (هيونداى– كيا) أكبر منتج للسيارات فى كوريا الجنوبية، فى المركز الثامن بحصوله على حصة سوقية تصل إلى 6% من إجمالى مبيعات العالم من السيارات الكهربائية، بعد تسليم 126.4 ألف سيارة خلال 2019.

حلّت جيلى الصينية فى المركز التاسع فى قائمة منتجى المركبات الخضراء الأعلى مبيعًا، بإجمالى 121.8 ألف سيارة، وبحصة سوقية 6%.

فى المركز العاشر جاء الصانع اليابانى تويوتا، منتج علامات تويوتا ولكزس وديهاتسون، بعد أن تمكن من تسليم 55.2 ألف سيارة خلال العام الماضى، بحصة سوقية تصل إلى 2%.

تجدر الإشارة إلى أن أكبر 10 مصنعى سيارات كهربائية فى العالم تمكنوا من الاستحواذ على ما يقرب من 75% من مبيعاتها، فيما تقاسم باقى المصنعيين على حصة تصل إلى 25% من إجمالى المبيعات.

تستحوذ الصين- أكبر سوق للسيارات بصفة عامة والسيارات الكهربائية خاصة- على ما يقرب من أكثر من 50% من مبيعات السيارات الكهربائية عالميًّا.