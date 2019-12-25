«تيسلا» الأمريكية تتفق مع بنوك صينية على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار

اتفقت شركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية مع عدة مؤسسات صينية أبرزها «بنك الإنشاء CCB» و«الصناعى التجارى ICBC» و«الزراعى AgBank» و«بودونج للتنمية SPDB»، على قرض بقيمة 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار) يتم سداده بعد 5 سنوات، لاستكمال تشغيل أول مصنع إنتاج مركبات فى مدينة شنغهاى.

وذكرت وكالة رويترز أن البنوك الصينية كانت قد منحت فى بداية العام شركة تيسلا قرضا لمدة عام بقيمة 3.5 مليار يوان، ويتم سداده فى 4 مارس المقبل، وأن القرض الجديد الذى تبلغ فائدته %90 من السعر الاسترشادى لأجل سنة واحدة سيستخدم لدفع القرض القديم بنفس سعر الفائدة.

وبدأت «تيسلا» بناء مصنع شنغهاى منذ يناير الماضى، وتستهدف إنتاج 1000 سيارة كهربائية من Model 3 أسبوعيا مع نهاية العام الحالى، من أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتعزيز المبيعات فى أكبر سوق للسيارات بالعالم، وتجنب الرسوم الجمركية التى فرضتها حكومة بكين على المركبات الأمريكية.

وذكرت حكومة بكين أن مصنع تيسلا فى شنغهاى يعد الأول الذى تملكه شركة أجنبية بالكامل، مؤكدة أنه يشير إلى ما وصفته بجهود الصين للتحول إلى سوق مفتوحة أمام الشركات العالمية لزيادة نموها الاقتصادى الذى يشهد تباطؤا واضحا خلال الشهور الماضية.

وارتفعت أسعار أسهم «تيسلا» بحوالى %65 منذ أكتوبر الماضى بعد أن أعلنت الشركة عن أرباحها الفصلية كما زادت قبيل إجازة أعياد الميلاد والكريسماس التى بدأت أمس الثلاثاء بأكثر من %3.6 -بعد انتشار أنباء الحصول على القرض وبدء أول إنتاج لها فى الصين – ليتجاوز سعر السهم 420 دولارا لأول مرة فى تاريخ الشركة الأمريكية.