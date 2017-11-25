تيريزا ماى والسيسي يبحثان سبل مكافحة الإرهاب

خاصتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزارء البريطانية تيريزا ماى، وفق بيان للرئاسة.وأعربت ماى خلاله عن خالص تعازي بريطانيا فى ضحايا الهجوم الإرهابي الآثم الذي أسفر عن استشهاد العديد من المواطنين المصريين الأبرياء أثناء تأديتهم صلاة الجمعة أمس فى مسجد الرو

خاص

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزارء البريطانية تيريزا ماى، وفق بيان للرئاسة.

وأعربت ماى خلاله عن خالص تعازي بريطانيا فى ضحايا الهجوم الإرهابي الآثم الذي أسفر عن استشهاد العديد من المواطنين المصريين الأبرياء أثناء تأديتهم صلاة الجمعة أمس فى مسجد الروضة بشمال سيناء.

كما أعربت رئيسة الوزراء البريطانية عن إدانتها لهذا العمل البربى، مؤكدة دعم بريطانيا، حكومة وشعباً، لمصر وتضامنها معها فى جهودها لمكافحة الإرهاب.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن خالص تقديره لحرص رئيسة الوزراء البريطانية على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الارهاب الذى بات خطراً يهدد أمن واستقرار العالم بأسره.