تيرويوكي هوشيا: الشعب الياباني يعرف مصر ويحب زيارتها

أ ش أ:ثمّن نائب مدير مؤسسة اليابان، تيرويوكي هوشيا، من أهمية الثقافة المصرية، مؤكدا احترامه وحبه للثقافة المصرية، وقال إن الشعب المصري يمتاز بالذكاء والطيبة وهناك تلاق بين كل من الثقافتين المصرية واليابانية.وأكد تيرويوكي هوشيا، في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء أمس الجمعة، على هامش تقد

أ ش أ:

ثمّن نائب مدير مؤسسة اليابان، تيرويوكي هوشيا، من أهمية الثقافة المصرية، مؤكدا احترامه وحبه للثقافة المصرية، وقال إن الشعب المصري يمتاز بالذكاء والطيبة وهناك تلاق بين كل من الثقافتين المصرية واليابانية.

وأكد تيرويوكي هوشيا، في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء أمس الجمعة، على هامش تقديم فرقة الطبول اليابانية «كودو» لحفلها بأوبرا الإسكندرية، أن أحد أحلام الفرقة كان القدوم إلى مصر وتقديم حفلاتها بها نظرا لما تمتلكه مصر من حضارة وثقافة عظيمة.

وقال إن الفرقة تقدم عروضها في مصر في إطار رحلتها تحت عنوان «جولة أرض واحدة» وعرضت بـ49 دولة في خمس قارات، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة ٥٠، ومن المقرر أن تعرض حفلا آخر في 11 فبراير في المسرح الكبير بأوبرا القاهرة.

وأضاف أن الشعب الياباني يعرف مصر والحضارة والآثار المصرية جيدا، ويحب أن يأتي لزيارة معالمها الهامة وفي مقدمتها الأهرامات.

وحول تقديم الفرقة لحفلاتها بالثغر أكد أن الفرقة استمتعت كثيرا بوجودها بالإسكندرية، معربا عن سعادته بزيارة عروس البحر المتوسط.

ولفت إلى أن التبادل الثقافي وتقديم الحفلات يسهمان في تحقيق التقارب بين الشعوب وبعضها وقبول الآخر والتعرف عليه.

وأوضح أن مؤسسة اليابان تقدم العديد من برامج التبادل الثقافي التي تهدف إلى تقوية العلاقة بين مصر واليابان، مشيرا إلى أهمية إقامة الحفلات وتقديم الأفلام والأعمال الفنية التي تعكس الثقافة اليابانية.