«تيرا» تستهدف 800 مليون جنيه مبيعات بمشروع الربوة فى أسيوط الجديدة

تستهدف شركة تيرا أسيوط للاستثمار والتطوير العقارى، تحقيق مبيعات بقيمة 800 مليون جنيه من مشروعها الربوة بمدينة أسيوط الجديدة، الذى ينتظر الحصول على القرار الوزارى لبدء أعمال الإنشاءات.

رصد 550 مليون جنيه لإنشاء «مولين» فى سوهاج الجديدة والسادات

تسعى تيرا لضخ استثمارات 550 مليون جنيه لإنشاء مولين تجاريين فى منطقتى السادات وسوهاج الجديدة، فيما تتفاوض فى المرحلة الراهنة لحل أزمة مول أسيوط الجديدة، الذى تم بناء %47 لكن الأعمال توقفت فيه حاليا.

«المال» التقت على إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة تيرا أسيوط للاستثمار والتطوير العقارى، للحديث عن المشروعات الجارية للشركة فى مدن أسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والتعرف على الموقف التنفيذى، وحجم الاستثمارات المرتقبة، بجانب قياس مدة قوة السوق العقارية فى منطقة الصعيد، وتحديد مدى تأثر الشركة بانتشار فيروس كورونا.

قال إسماعيل إن الشركة حصلت على أرض بمساحة 123 ألف متر فى منطقة أسيوط الجديدة، بنظام التخصيص، وحصلنا عليها فى مارس 2019، بسعر 800 جنيه للمتر الواحد، بقيمة إجمالية تقارب 98 مليون جنيه دون الفوائد، تم سداد %10 منها عند صدور قرار التخصيص.

أوضح أن الشركة تخطط لإنشاء كومباوند سكنى متكامل على الأرض، شريطة الحصول على القرار الوزارى والتراخيص النهائية لبدء التسويق وتلقى طلبات الحجز فى المشروع، الذى يطلق عليه الربوة.

تابع: «مشروع الربوة يخصص للإسكان فوق المتوسط، ويضم 330 شقة سكنية، بجانب 98 فيلا بها حديقة، ومن المخطط أن تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 500 مليون جنيه بخلاف 120 مليون جنيه ثمن الأرض، حيث تقدر المبيعات المستهدفة بنحو 800 مليون جنيه».

أشار إلى أن قيمة متر الفيلات يقترب من 9500 جنيه، حين تصل قيمة متر الشقق السكنية 6000 جنيه، بينما يضم مشروع الربوة حمامات سباحة ومول تجارى، بخلاف مناطق ترفيهية.

أوضح أن الشركة تسدد قسط كل 3 أشهر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 9 ملايين جنيه، لكنها فى الفترة الأخيرة طالبت جهاز مدينة أسيوط الجديدة بجانب الهيئة لتأجيل سداد الأقساط المتبقية فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا.

إسماعيل: مخاطبة الجهات الحكومية لتأجيل سداد أقساط الأرض

أوضح أن الشركة سددت 50% من قيمة آخر قسط خاص بأرض سوهاج الجديدة، وطلبت جدولة المتبقى فى ظل انعدام الحجوزات والمبيعات فى الفترة الماضية، بخلاف تأخر صدور القرار الوزارى من جانب هيئة المجتمعات العمرانية.

طالب إسماعيل وزارة الإسكان بمنح استثناء ومعاملة خاصة لشركات التطوير العقارى العاملة فى مناطق الصعيد، تحديداً المدن العمرانية الجديدة التى تعانى من صعوبات فى تسويق وحداتها فى الفترة الجارية، بخلاف تعطل أعمالها بسبب أزمة فيروس كورونا، بجانب اعتمادها على الموارد الذاتية لتغطية توسعاتها.

7 أعوام فترة تقسيط دون فوائد بعد سداد %10 كمقدم حجز

أشار إلى أن الشركة ستطرح أنظمة للعملاء تبدأ بسداد %10 من ثمن الوحدة فى صورة مقدم للحجز، وتقسيط المتبقى على 7 أعوام دون فوائد، ومنحهم الحرية فى التقسيط كل 3 أشهر أو شهرياً.

يقع مشروع الربوة بالقرب من مدخل أسيوط الجديدة، وهايبر بندة وأمام جامعة أسيوط وبجوار جامعة سفنكس الخاصة والقرية الذكية بأسيوط الجديدة، ونادى وادى دجلة، وتولى التصميم محمد عبد السميع عيد، رئيس جامعة أسيوط الأسبق وفريق عمل دار العمارة والتخطيط.

تطرق إسماعيل للحديث عن حصول تيرا أسيوط على أرض مساحتها 77 ألف متر خلال عام 2011 فى منطقة أسيوط الجديدة وبلغ سعر شرائها 62 مليون جنيه، وتم سدادها بالكامل متابعاً: «كنا نخطط لإنشاء مول تجارى عليها، وبالفعل تم ضخ 150 مليون جنيه لإنشاء مبنى تجارى على 47% من الأرض».

أكمل: «خلال الأعوام الماضية أجرت شركة بندة ماركت المول، لكن نظراً لظروف ضعف الإقبال وقلة الكثافة السكنية قررت إدارة بندة إغلاق المول والانتظار لحين ارتفاع الكثافة السكانية فى مدينة أسيوط الجديدة».

أوضح أن تيرا تفاجأت فى الأيام القليلة الماضية بورود طلب رسمى من إدارة أسيوط الجديدة، لفرض غرامات على الشركة لتأخر تسليم المول والمشروع، بجانب المطالبة باعادة تقييم القطعة المتبقية من الأرض 53% وتخصيصها من جديد لتيرا بالسعر الحالى، بما يعنى سداد الشركة لنحو 30 مليون جنيه.

مفاوضات مع جهاز المدينة لحل أزمة المول التجارى بعد المطالبة بإعادة التقييم

لفت إلى أن الشركة تنوى مخاطبة جهاز مدينة أسيوط الجديدة لإعادة النظر فى القرار، وتفهم أسباب تأخر الشركة فى التنفيذ الذى ينبع من انتظار انتهاء المشروعات السكنية لضمان رواج المحلات بالمول، بجانب الأخذ فى الاعتبار أن تيرا انتظرت من عام 2011 لحين 2015 لاستلام الأرض وتنفيذ المشروع.

أكد أن الشركة حصلت على أرض بمساحة 15 ألف متر بسعر 25 مليون جنيه فى مدينة السادات لإنشاء مول تجارى متكامل، بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه.

وفى فبراير 2018 وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تعديل تخصيص قطعة الأرض السابق تخصيصها فى 2017 لصالح شركة تيرا أسيوط لتصبح 17 ألفًا بدلاً من 8 آلاف متر، بالمحور المركزى لمدينة السادات، لإقامة أنشطة تجارية «هايبرماركت» بمحورخدمات الحى السادس.

بعد التعديل حددت الهيئة الاشتراطات البنائية بنحو 40% نسبة بنائية، وارتفاع أرضى + دور، ويصرح بـ 10 % من مسطح الدور لعمل غرف سطح «خدمات للمبنى»، ويسمح بإقامة دور بدروم أو أكثر وفقاً للأنشطة المصرح بها.

أكد اسماعيل أن الشركة تعتمد على أكثر من آلية تمويلية للمشروعات، التى تبدأ أولا بالموارد الذاتية فى التقدم للحصول على الأرض وسداد المقدم، يعقبها فتح المجال لدخول مساهمين جدد لتمويل التوسعات والانشاءات، الخاصة بكل مشروع مشيرًا إلى أن الشركة لا تهتم حاليا بالحصول على تمويلات بنكية.

تعمل تيرا أسيوط فى مجال الإسكان والمقاولات منذ 2007، ونفذت عدة مشروعات سكنية فى القاهرة، والصعيد، والمدن الساحلية، ونفذت مشروعات أبراج سكنية فى مدينة أسيوط، بما دفعها للتوسع مؤخراً والحصول على أراض فى المدن العمرانية الجديدة.

كما أشار لحصول الشركة على أرض بمساحة 17 ألف متر بسعر 45 مليون جنيه فى مدينة سوهاج الجديدة، لإنشاء مول تجارى بتكلفة 250 مليون جنيه.

كانت «المال» نشرت فى السابق دخول شركة حراء للاستثمار والإنشاءات، فى تحالف مع تيرا لإنشاء مول بمسمى «داون تاون مول» بمدينة سوهاج الجديدة، عبر المشاركة فى رأس المال، بجانب تقديم مهام التصميمات الهندسية، وتنفيذ المقاولات.

قال مصدر لـ»المال» إن مدة تنفيذ المول تصل إلى 3 أعوام، بما يعنى افتتاحه عام 2022، ويقع قرب منطقة البنوك فى سوهاج الجديدة، ويضم أنشطة متنوعة مثل المطاعم والكافيهات، ودور السينما، والمحلات التجارية، والترفيهية، ومنطقة ألعاب للأطفال.

أشار إلى أن «تيرا أسيوط» لا تزال مستمرة فى تلقى طلبات المشاركة فى مشروع المول عبر المساهمة فى رأس المال، ولم يتم حتى الآن الوصول إلى الاتفاق النهائى لشكل الشركة الجديدة التى ستملك المشروع، بجانب تحديد رأس المال وقيمة السهم.

أوضح المصدر أن مدينة سوهاج الجديدة باتت من أبرز المدن العمرانية الجديدة، التى تستقطب المطورين العقاريين، بما يعزز جاذبية استثمارات الأنشطة الخدمية والترفيهية مثل المولات.