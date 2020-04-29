«تيرا العقارية» تطالب المجتمعات العمرانية بتأجيل سداد أقساط أرض أسيوط الجديدة

تعتزم شركة تيرا أسيوط للاستثمار والتطوير العقارى مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية لتأجيل سداد أقساط قطعة أرض مخصصة لها بمدينة أسيوط الجديدة، فى ظل تأثر أعمال الشركة بتبعات أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال على إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها حصلت على أرض بمساحة 123 ألف متر فى منطقة سوهاج الجديدة بنظام التخصيص فى مارس 2019 بسعر 800 جنيه للمتر ، بقيمة إجمالية تقارب 98 مليون جنيه بدون الفوائد، وتم سداد %10 من قيمتها عند صدور قرار التخصيص.

وأشار إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الشركة تسدد قسط كل 3 شهور لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 9 ملايين جنيه، لكنها طلبت من هيئة المجتمعات بجانب جهاز مدينة أسيوط الجديدة فى الفترة الأخيرة تأجيل سداد الأقساط المتبقية بسبب تأثرها بتداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن الشركة سددت %50 من قيمة آخر قسط خاص بأرض سوهاج الجديدة وطلبت جدولة المتبقى، فى ظل انعدام الحجوزات والمبيعات خلال الفترة الماضية، بخلاف تأخر صدور القرار الوزارى من جانب هيئة المجتمعات العمرانية.

وطالب إسماعيل وزارة الإسكان بمنح استثناء ومعاملة خاصة لشركات التطوير العقارى العاملة فى مناطق الصعيد وتحديداً المدن العمرانية الجديدة، والتى تعانى فى تسويق وحداتها حالياً، بخلاف تعطل أعمالها، علاوة على اعتمادها على الموارد الذاتية فى تمويل الإنشاءات.

وأشار إلى أن الشركة ستطرح أنظمة للعملاء تبدأ بسداد %10 من ثمن الوحدة فى صورة مقدم حجز، وتقسيط المتبقى على 7 سنوات بدون فوائد، ومنحهم الحرية فى التقسيط كل 3 شهور أو شهرياً.

وأوضح أن شركته تخطط لإنشاء كومباوند سكنى متكامل على الأرض تحت مسمى الربوة، يضم وحدات إسكان فوق متوسط عبارة عن 330 شقة سكنية، بجانب 98 فيلا مرفق بها حديقة، ومن المخطط أن تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 500 مليون جنيه، بخلاف 120 مليون جنيه ثمن الأرض، فى حين تقدر المبيعات المستهدفة بنحو 800 مليون جنيه.