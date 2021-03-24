«تيرا أسيوط» تطلب شراء 4383 مترًا بأسيوط الجديدة

أظهرت بيانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدم شركة تيرا أسيوط للاستيراد والتصدير، لشراء قطعة أرض مساحتها 4383.3م2، بمدينة أسيوط الجديدة، بالجزء الواقع داخل منطقة “59 – 60 ” خدمات الحي الثاني.

وحصلت “المال” على كشف بنتيجة دراسة العروض الفنية المقدمه، لهيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من 1 فبراير حتى 15 فبراير لقطع الأراضي، أقل من 5 فدان بنظام المظاريف المغلقة.

واطلعت على نسخة من مستندات المجتمعات العمرانية، والتي تضمنت نتيجة الفض الفني للشركات المتقدمة لشراء قطعة أرض مساحتها 4383.3م2 مخصصة لنشاط تجاري إداري.

وأظهرت مستندات المجتمعات العمرانية، تحديد يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس من الشهر الحالي، لفتح المظاريف المالية، بقطاع الشئون العقارية بمقر الهيئة، تمهيدًا للإعلان عن الشركة الفائزة بقطعة الأرض فى مدينة أسيوط الجديدة.

وتعمل تيرا أسيوط فى مجال الإسكان والمقاولات منذ 2007، ونفذت عدة مشروعات سكنية فى القاهرة، والصعيد، والمدن الساحلية، ونفذت مشروعات أبراج سكنية فى مدينة أسيوط، بما دفعها للتوسع مؤخراً والحصول على أراضٍ فى المدن العمرانية الجديدة.

كانت «المال» نشرت فى السابق دخول شركة حراء للاستثمار والإنشاءات، فى تحالف مع تيرا لإنشاء مول بمسمى «داون تاون مول» بمدينة سوهاج الجديدة، عبر المشاركة فى رأس المال، بجانب تقديم مهام التصميمات الهندسية، وتنفيذ المقاولات.

رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة

وقال مصدر لـ”المال” إن مدة تنفيذ المول تصل إلى 3 أعوام، بما يعنى افتتاحه عام 2022، ويقع قرب منطقة البنوك فى سوهاج الجديدة، ويضم أنشطة متنوعة مثل المطاعم والكافيهات، ودور السينما، والمحلات التجارية، والترفيهية، ومنطقة ألعاب للأطفال.

وأشار إلى أن «تيرا أسيوط» لا تزال مستمرة فى تلقى طلبات المشاركة فى مشروع المول عبر المساهمة فى رأس المال، ولم يتم حتى الآن الوصول إلى الاتفاق النهائى لشكل الشركة الجديدة التى ستملك المشروع، بجانب تحديد رأس المال وقيمة السهم.