تيران وصنافير.. معركة بتشريعة النواب للمرة الثانية

ياسمين فوازافتتحت اللجنة التشريعية بمجلس النواب منذ قليل اجتماعها الثاني، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة بتيران وصنافير، بمعركة جديدة بين نواب تكتل ٢٥/٣٠ الرافضين لمناقشة الاتفاقية وبين مؤيديها، بسبب مطالبة التكتل بأخذ



ياسمين فواز

افتتحت اللجنة التشريعية بمجلس النواب منذ قليل اجتماعها الثاني، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة بتيران وصنافير، بمعركة جديدة بين نواب تكتل ٢٥/٣٠ الرافضين لمناقشة الاتفاقية وبين مؤيديها، بسبب مطالبة التكتل بأخذ الكلمة وبث جلسات المناقشة كما وعد رئيس المجلس من قبل، بالإضافة إلي مطالبتهم بالاطلاع علي كل المستندات التي تستند إليها الحكومة في الدفاع عن سعودية الجزيرتين.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن اللجنة القومية لترسيم الحدود ورئيس الجمعية الجغرافية، وعدد من النواب من بينهم محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر.

وكانت قد اندلعت أمس معركة داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتي يترأسها الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، أثناء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، بين النواب المؤيدين والمعارضين لعرض الاتفاقية علي البرلمان بعد صدور حكم الادارية العليا ببطلان الاتفاقية، رغم محاولات المستشار بهاء أبو شقة وعبد العال لاحتواء الأزمة.

وأكد النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل ٢٥/٣٠، أن إحالة الاتفاقية إلي البرلمان ومناقشتها مخالف للدستور، مشددا أن بعد حكم الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية يجعلها هي والعدم سواء.

فيما تمسك النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة لمناقشة الاتفاقية، مؤكدا أنه حق أصيل للمجلس وفقا لنص المادة ١٥١ من الدستور.

من جانبه، أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، حضور ممثلى الحكومة لاجتماع اللجنة امس على رأسهم السفير سامح شكرى وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وعدد من الخبراء والفنيين والمختصين والمسؤولين المصريين من وزارتى الدفاع والخارجية والجهات السيادية ممن شاركوا فى التفاوض وصياغة أحكام الاتفاقية المعروضة.