وقعت شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة اتفاقيتي تعاون مع شركة كاتليست بارتنرز هولندج، الأولى لتقديم كافة الخدمات التمويلية والاستشارات المالية علي المستوي الإقليمي وذلك في إطار توسعات شركة تيدا مصر اقليمياً حيث بدأت بانشاء منطقة اقتصادية بالمملكة العربية السعودية علي غرار نجاح التجربة المصرية.

قالت كاتليست بارتنرز هولندج في بيان صحفي ان هذه الاتفاقية امتداداً للاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي والخاصة بالتعاون في تقديم كافة الخدمات التمويلية والاستشارات المالية لانشطة شركة تيدا والمتعاملين معها بمصر.

والاتفاقية الثانية بين شركة تيدا مصر واحدي الشركات التابعة لشركة كاتليست بارتنرز وهي شركة بابليك بارتنرز للوساطة التامينية PPIB والتي تستهدف تقديم كافة الخدمات التأمينية لشركة تيدا والمتعاملين معها بمصر للتغطيات التأمينية في مجالات التأمين الطبي وتأمينات الحياة والتأمينات العامة والممتلكات.

كانت مراسم التوقيع في مقر شركة تيدا مصر بالعين السخنة وفي استضافة السيد ا ليو ايمين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات تيدا مصر، والذي قام بتوقيع الاتفاقية الاولي مع ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة كاتليست بارتنرز هولندج وعبد العزيز عبد النبي العضو المنتدب للشركة والاتفاقية الثانية مع محمد المغربي رئيس مجلس إدارة شركة بابليك بارتنرز للوساطة التامينية PPIB، وطارق عفت عضو مجلس إدارة PPIB ورئيس مجلس إدارة شركة كاتليست للتاجير التمويلي.

وقد صرح ليو ايمين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات تيدا مصر بان منطقة تيدا للتعاون تقوم على مساحة 7.34 كيلومتر مربع مقسمة إلى مرحلتين “الإبتدائية “و”التوسعية” وتم تنفيذ المرحلة الابتدائية على مساحة 1.34 كيلومترًا ، والانتهاء من جميع أعمال البناء والتطوير فيها باستثمارات تراكمية قدرها 142 مليون دولار وتشمل مشروعات تعمل فى أربع صناعات رائدة هى مواد البناء الجديدة والمعدات البترولية ومعدات الجهد العالى والمنخفض وتصنيع المعدات والآلات. فى حين تقوم المرحلة التوسعية بالمنطقة على مساحة 6 كيلومتر مربع مقسمة إلى عدة مراحل

وقال ليو أن مصر علي مشارف ان تكون من اقوي الاقتصادات خلال فترة العشر السنوات القادمة في المنطقة، وانه سعيد بتجربة شركة تيدا بمصر والتي تعد تجربة فريدة من نوعها للشركة، والتي تم علي أساسها التوسع في منطقة الشرق الأوسط ليقع الاختيار علي المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن اختيار مصر كنقطة انطلاق بهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي والمرفق الدولي قناة السويس والعمل على جذب الاستثمارات إليها وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.

كما صرح ليو ايمين بأن منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والصين اجتذبت بنهاية العام الماضى 102 شركة للاستقرار والعمل فيها وتجاوز الاستثمار الفعلى المتراكم للشركات فى المنطقة مليار دولار أمريكى ،مشيراً إلى أن المنطقة تتمتع ببيئة صناعية وتجارية شاملة وكثافة استثمارية وإنتاجية مرتفعة.

وأضاف، أن 16 شركة استقرت للعمل بالمرحلة الثانية بالمرحلة التوسعية فى المنطقة، والتى جذبت استثمارات تقارب 300 مليون دولار أمريكى، والتى جذبت تدريجياً شركات أخرى داعمة لتستقر فى المنطقة، مؤكداً أن شركة تيدا تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين ومصر بشكل كبير ولفت إلى أن إجمالى حجم واردات وصادرات الشركات العاملة بالمنطقة تجاوز 580 مليون دولار فى العام الماضى، مشيراً إلى أنها وفرت بصورة مباشرة فرص وظيفية لأكثر من 3500 شخص فى مصر وأدت الصناعات ذات الصلة إلى توفير أكثر من 30 ألف وظيفة.

وأوضح ايمن عبد الصبور المدير المالي لمجموعة شركات تيدا ان شركة تيدا مصر تقوم باعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والهندسية والفنية والتسويق والترويج للمنطقة لجذب رؤوس الاموال والمشروعات المختلفة العالمية وخاصة من الصين ونقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية واللوجيستية الي مصر. وذلك بالإضافة الي انشاء البنية الأساسية التحتية للمنطقة وتزويدها بالمرافق وامدادها بكل ما يلزم من خدمات بغرض تهيئتها لمختلف الصناعات والانشطة التجارية وتقسيمها الى قطع والترويج لها

ومن جانبه صرح ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز القابضة، انه سعيد بالتعاون المثمر مع شركة عملاقة مثل تيدا مصر وانه يأتي التعاون في المجالات المالية غير المصرفية والتامينية في اطار الخطة التوسعية التي تتبناها شركة كاتليست مؤخرا في هذا الخصوص بالإضافة الي التوسع الإقليمي. وأضاف سياديه بانه سعيد ان تكون شركة كاتليست لها دورا في تنمية المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة والتي ستعزز وضع مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجيستيات.

وصرح محمد المغربي رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية PPIB، أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة للتعاون المشترك مؤكدا دعمه للاستثمارات الأجنبية فى مصر وخاصة “تيدا “. وأعرب المغربي ؛ أن تفعيلا للاتفاقية سيتم تقديم كافة التغطيات التأمينية بكفاءة ، لشركة تيدا ؛ حيث تعد بابليك بارتنرز وكيلا لجميع شركات التأمين فى السوق المصرى .