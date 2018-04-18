تيدا مصر تتوقع جذب استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار فى قناة السويس

نادية صابرتوقع ليو أيمن رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا" الصينية، أن تجذب منطقة " تيدا مصر" استثمارات تقدر بـ3 مليارات دولار أمريكى بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس وحجم إنتاج يصل إلى 8 مليارات دولار أمريكى و20 ألف فرصة عمل.وذكر أيمن خلال مؤتمر عقد

نادية صابر

توقع ليو أيمن رئيس مجلس إدارة شركة “تيدا” الصينية، أن تجذب منطقة ” تيدا مصر” استثمارات تقدر بـ3 مليارات دولار أمريكى بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس وحجم إنتاج يصل إلى 8 مليارات دولار أمريكى و20 ألف فرصة عمل.

وذكر أيمن خلال مؤتمر عقد اليوم الأربعاء بالمنطقة الصناعية الصينية بشمال خليج السويس للاحتفال بمرور 10 سنوات على البدء في إنشاء المنطقة الصناعية الصينية، أن تيدا مصر نجحت فى اجتذاب 70 شركة للاستثمار في المنطقة الصينية بشمال غرب خليج السويس من بينها 4 من أكبر الشركات الصينية.

وأوضح أن إجمالى استثمارات 70 شركة بمنطقة تيدا بلغت مليار دولار بنهاية العام الماضى، حيث وصل حجم الإنتاج سنويا إلى 180 مليون دولار .

وأشار إلى أن هذه الشركات قامت بعمليات استيراد وتصدير بقيمة 240 مليون دولار أمريكى، ونجحت فى توفير 3300 فرصة عمل، 90% منها للمصريين.

وتابع أيمن، أن تيدا صممت أول منتزه للأطفال تحت عنوان: الديناصورات في مصر ، على مساحة إجمالية قدرها 15000 متر مربع.

وأضاف أن منطقة تيدا تأسست عام 2008 بعدد صغير من الشركات الصينية الصغيرة التى بلغت استثماراتها 10 ملايين دولار آنذاك.

وأكد أيمن، أنه نظرا للدعم القوى من الحكومتين الصينية والمصرية أصبحت تيدا منصة للتعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

وتابع أن منطقة تيدا تعد رئيسية فى بناء مبادرة الحزام والطريق بجانب كونها جزءا مهما من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



من جانبه قال “وانج شين شين” مدير اللجنة التجارية في تيانجين، إلى إن منطقة تيدا تعد استثمارا أجنبيا مهما بين مصر والصين.

وأكد أن منطقة “تيدا” تتمتع بدعم قوى من الحكومة المركزية الصينية

وحكومة بلدية تيانجين، حيث تم إنشاء صندوق خاص من جانب الحكومة الصينية للمساعدة فى جذب الاستثمارات للمنطقة.

وتابع وانغ أنه مع تنفيذ مبادرة الحزام والطريق وتنفيذ خطة تطوير منطقة قناة السويس سيتجه العديد من الشركات الصينية للاستثمار فى مصر.

وبدأت ” تيدا مصر” المملوكة لشركة ” تيدا القابضة للاستثمار ” الصينية الحكومية مفاوضات إنشاء منطقة صناعية صينية فى المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، منذ عام 2008.

وتعمل الشركة على تطوير 6 كيلو مترات بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وتم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى البالغة 2 كيلو متر مربع نهاية 2016، ومن المتوقع أن يتم البدء فى أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية أوائل العام المقبل.

ويوجد بالمنطقة الصناعية لـ”تيدا مصر ” 70 شركة تعمل فى مجالات البترول والبتروكيماويات والاتصالات ومواد البناء والسيارات والموتوسيكلات وإنتاج الألياف الزجاجية.