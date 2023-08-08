«تيجي ننبسط».. أحدث أغنيات نانسي عجرم بصيف 2023 (فيديو)

كشفت النجمة نانسي عجرم منذ ساعات عن أحدث أغنية لها بصيف 2023″ تيجي ننبسط” ، وذلك بقناتها الرسمية بمنصة يوتيوب ومختلف منصات الأغنية الأخرى .

تعاونت نانسي عجرم في أغنيتها الجديدة مع الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي طارق مدكور ، كما قامت بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب مع المخرجة ليلى كنعان .

وظهرت نانسي في الكليب الجديد باطلالة صيفية نوعا ما ، لتناسب مود الأغنية الجديدة ” تيج ننبسط ” ، وتقول كلمات الأغنية :

حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا والناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست آه هات ايدك فوق كتافي ونلف الدّنيا لفّ لف وتاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه سيبه سيبه ياحبيبي وانا اسيبه آه نركنه على أي رفّ رف.