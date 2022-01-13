«تيجو 7» تستحوذ على 37% من تراخيص سيارات «شيري» في مصر خلال ديسمبر (جراف)

تصدرت «تيجو 7» قوائم تراخيص سيارات «شيري» في مصر بعدما اسحوذت على حصة سوقية 37.3% مسجلة نحو 602 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر ديسمبر الماضى.

وجاءت «تيجو 3» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 34% باجمالى ترخيص 550 سيارة، أعقبتها «أريزو 5» فى المركز الثالث بحصة بلغت 19.4% بواقع 314 مركبة.

وحلت «تيجو 8» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8.4% بعدما تمكنت من تسجيل 136 سيارة، تلتها «تيجو 4» فى المركز الخامس بحصة بلغت 0.5% بنحو 8 مركبات.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية على الطرازات الأخرى المرخصة من العلامة الصينية «شيري» البالغة نحو 0.4% بإجمالى 6 سيارات بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجدول التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «شيري» بوحدات المرور خلال الشهر الماضي: