«تيبو» و«لوجان» و«أسترا» ثلاثى صدارة الطرازات الأوروبية فى الربع الأول

تصدرت السيارة فيات تيبو قائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالى، بمبيعات بلغت 2815 وحدة مستحوذة على حصة سوقية %7.6 من المبيعات الإجمالية لسوق الملاكى البالغة نحو 37 ألف وحدة، وذلك مقابل 547 وحدة تمثل %2.3 من المبيعات الإجمالية للقطاع البالغة 23.4 ألف وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق.

يذكر أن تيبو تنتمى لمجموعة منتجيات فيات الإيطالية لكنها تصنع فى تركيا ومن ثم تستفيد من الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات تركية المنشأ والتى بدأ تطبيقها مطلع العام الحالى.

وجاءت رينو لوجان فى المركز الثانى بمبيعات 2100 وحدة وبحصة سوقية %5.7 خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى، مقابل 897 وحدة بنفس الفترة من العام السابق، مثلت %3.8 من مبيعات الملاكى بنفس الفترة من العام الماضي؛ وفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك. وتجمع لوجان الفرنسية بمصانع رينو فى المغرب ومن ثم تستفيد بالإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية أغادير.

أما أوبل أسترا فبلغت مبيعاتها 1229 وحدة خلال أول 3 أشهر من العام الحالى بحصة سوقية %3.3 مقابل 522 وحدة بنفس الفترة من العام السابق مثلت %2.2 من مبيعات القطاع خلال هذه الفترة، لتحل بذلك فى المركز الثالث بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعا خلال الربع الأول من 2020.

وجاءت بيجو 3008 فى المركز الرابع بمبيعات 656 سيارة بحصة سوقية %1.8 مقابل 537 وحدة خلال أول 3 أشهر من 2019 بحصة سوقية %1.9 وتبعتها رينو ميجان جراند كوبيه التى باعت 546 وحدة خلال الربع الأول من العام الحالى وبحصة سوقية %1.5 مقابل 16 وحدة فقط بنفس الفترة من 2019 بحصة سوقية %0.07.

أما سيتروين C5 Aircross فاحتلت المركز السادس ببيع 524 وحدة تمثل %1.4 من مبيعات الربع الأول من 2020؛ مع العلم بأن وكيل العلامة الفرنسية لم يكن يفصح عن مبيعاتها خلال نفس الفترة من 2019 لمجلس معلومات سوق السيارات أميك ومن ثم لا تتوافر معلومات عن أداء السيارة خلال هذه الفترة.

أما لادا جرانتا الروسية والتى تصنف كسيارة أوروبية بتقرير أميك فقد باعت 475 وحدة خلال أول 3 أشهر من العام الحالى تمثل %1.3 من مبيعات الملاكى خلال هذه الفترة، محتلة بذلك المركز السابع بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعا، مع العلم أن السيارة باعت 322 وحدة بنفس الفترة من 2019 مثلت %1.4 من مبيعات الملاكى الإجمالية خلال هذه الفترة.

واحتلت بيجو 301 المركز الثامن بحصة سوقية %1.2 بعد بيع 453 وحدة خلال أول 3 أشهر من العام الحالى، مقابل 802 سيارة بحصة سوقية %3.4 خلال نفس الفترة من العام السابق، وتبعتها رينو داستر التى باعت 416 وحدة تمثل %1.1 من مبيعات الشهور الثلاثة الأولى من 2020، مقابل 136 وحدة بحصة سوقية %0.6 خلال نفس الفترة من 2019.

وجاءت أوبل جراند لاند X فى المركز العاشر بحصة سوقية %0.9 بواقع 341 وحدة مقابل %0.2 بواقع 44 سيارة خلال الربع الأول من العام السابق.

جدول يوضح مبيعات أكثر 10 طرازات أوروبية رواجا خلال الربع الاول من 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019