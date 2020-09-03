تيبو ولوجان وأسترا ثلاثى صدارة السيارات الأوروبية فى مصر

تصدرت فيات تيبو قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى بواقع 5873 وحدة مقارنة بـ 1507 وحدات خلال نفس الفترة من عام 2019، وذلك بفضل تمتع السيارة الإيطالية بالاعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات تركية المنشأ والتى بدأ تطبيقها مطلع العام الحالي.

وفى المرتبة الثانية جاءت رينو لوجان التى باعت 3547 وحدة خلال أول 7 أشهر من 2020 مقابل 2472 وحدة فى نفس الفترة من العام الماضي. وتتمتع لوجان بالاعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات مغربية المنشأ بموجب اتفاقية أغادير.

وكان المركز الثالث من نصيب السيارة الألمانية أوبل أسترا التى باعت 1908 وحدات بنهاية يوليو الماضى مقابل 522 وحدة فى الفترة المناظرة من العام السابق. وتستفيد أسترا بالاعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات أوروبية المنشأ والتى تُطبق فى مصر منذ بداية 2019 بعد الغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية المستحقة والتى قدرت نسبتها بـ %30.

وجاءت رينو ميجان فى المركز الرابع بمبيعات بلغت 1397 وحدة مقابل 530 وحدة، وتستفيد السيارة أيضًا بالاعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات تركية المنشأ.

وحلت رينو داستر فى المركز الخامس بواقع 1200 سيارة مقابل 1282 سيارة خلال الشهور السبعة الأولى من العام السابق، وتبعتها سيتروين C5 Aircross التى باعت 1170 وحدة خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.

وجاءت لادا جرانتا فى المرتبة السابعة بمبيعات 1056 وحدة مقابل 991 وحدة. والجدير بالذكر أن لادا يتم تجميعها فى مصر بمصانع شركة الأمل للسيارات، ويتم تصنيفها فى تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» كسيارة أوروبية.

أما بيجو 3008 فباعت 963 وحدة خلال أول 7 أشهر من العام الحالى مقابل 1213 وحدة فى نفس الفترة من 2019، محتلة المركز الثامن بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعا فى مصر.

وجاءت بيجو 301 فى المرتبة التاسعة بمبيعات 821 وحدة مقابل 1417 وحدة، وتبعتها فى المركز العاشر بيجو 508 بواقع 757 وحدة مقابل 493 وحدة.