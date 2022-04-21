هيمن طراز تيبو على نصيب الأسد من جملة التراخيص التى حصلت عليها العلامة الإيطالية فيات خلال شهر مارس الماضى من مختلف الإدارات العامة للمرور بمحافظات الجمهورية، وذلك بعد حصولها على 1514 ترخيصًا من جملة التراخيص البالغة 1535؛ بما يعادل %98.6.

يأتى ذلك فى ظل رهان شركة «داينامكس للتوزيع» الوكيل الحصرى للعلامة التجارية «فيات» فى مصر، على طراز تيبو الذى يتمتع بإعفاءات كاملة من الرسوم الكاملة فى ضوء اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا والذى تم بموجبه إعفاء السيارات تركية المنشأ من الرسوم الجمركية منذ بداية 2020.

وتقدم سيارات فيات تيبو بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى، ينتج قوة 110«حصان»، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات «أوتوماتيك». وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت سيارات فيات تيبو A/T الفئة الأولى A/T Entry ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوى، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفى كهربائى، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP، توزيع إلكترونى لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة، كما تحتوى على شاشة وسائط تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث – مخرج AUX، وغيرها».

دعمت طرازات «فيات تيبو» فئة A/T Mid بكل التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجهاز تحديد المواقع GPS، ومرايات قابلة للطى، وخاصية تشغيل تلقائى للمصابيح الأمامية، تكييف هواء أوتوماتيك، وطاقم إكسسوارات من الكروم، ومسند يد خلفى، وجنوط 17 بوصة».

زودت سيارات «تيبو» الفئة الأعلى H/L بالمواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «مرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفى كهربائى، وبلوتوث، ومخرج AUX، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح أمامية زينون مع إضاءة نهارية LED، وشاشة وسائط تعمل باللمس 7 بوصة، وغيرها».

وجاءت فيات فيورينو فى المركز الثانى بحصة تبلغ %0.5 من مجمل التراخيص التى حصدتها العلامة الإيطالية فيات فى الشهر الماضي؛ بواقع 8 وحدات.

أما فيات 500x فجاءت فى المركز الثالث بالقائمة بعدد 5 سيارات وبحصة تقارب %0.4 من جملة تراخيص العلامة الإيطالية فى مصر خلال الشهر الماضى.

وينتمى طراز فيات 500X لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سى سى تيربو، ينتج قوة 140«حصان»، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات«أوتوماتيك». وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية. ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود، نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وحصدت فيات دوبلو المرتبة الرابعة بواقع 4 وحدات وبحصة %0.3. أما فيات دوكاتو فحصدت المركز الخامس بسيارتين فقط وبحصة لا تتجاوز %0.1 من مجمل تراخيص العلامة الإيطالية فى الشهر السابق. وفى نفس المرتبة حلت فيات تمبو بسيارتين فقط وبحصة %0.1.

ولم تظهر فيات بقائمة أكثر العلامات التجارية الخمسة ترخيصًا للسيارات فى مصر خلال الشهر الماضي؛ رغم تمتع أبرز طرازاتها – تيبو- بالاعفاءات الكاملة من الجمارك.

كانت صدارة القائمة من نصيب العلامة اليابانية «سوزوكى» التى حصدت صدارة تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 3107 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضي؛ فى حين حلت «نيسان» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكى» بإجمالى نحو 2606 سيارة، وتبعتها «شيرى» بعدما تمكنت من ترخيص 2233 سيارة، و«كيا» التى حلت فى المركز الرابع بنحو 1922 وحدة، و«هيونداى» التى تمركزت فى المرتبة الخامسة بإجمالى نحو 1910 مركبة.

تأثر أداء فيات فى مصر بالأزمات التى تعانيها صناعة السيارات العالمية فى ظل نقص الرقائق الإلكترونية وغيرها من المكونات مع اضطراب سلاسل التوريد حول العالم.

ورغم هذا التأخر للعلامة الإيطالية بقائمة الماركات الأكثر ترخيصًا للسيارات خلال مارس الماضي؛ فإن فيات تيبو قد عززت صدارتها لقائمة السيارات تركية المنشأ الأكثر مبيعًا فى مصر؛ بنهاية فبراير الماضى لتصل حصتها السوقية إلى نحو %55 بواقع 3566 وحدة بدلًا من حصة تقارب %48 بواقع 670 وحدة خلال أول شهر من العام 2022؛ ومقابل حصة سوقية %34 بواقع 1500 وحدة فى شهرى يناير وفبراير من 2021.

وتعتبر تيبو إحدى 3 سيارات تركية المنشأ تتمتع بالإعفاءات الجمركية الكاملة حال الإفراج عنها من المنافذ المصرية وتشمل القائمة أيضًا: تويوتا كورولا ورينو ميجان.

وبدأ تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على المنتجات تركية المنشأ بالغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية بداية 2020؛ لتحصل هذه السيارات على ميزة تفضيلية لا تتمتع بها سيارات كثيرة من الدول الأخرى باستثناء منتجات الدول التى ترتبط مع مصر باتفاقيات مشابهة كالسيارات أوروبية المنشأ، التى تتمتع بنفس المزايا.

وتباع سيارة تركية المنشأ أخرى فى مصر وهى هوندا سيفيك غير أنها لا تتمتع بالإعفاءات الجمركية بسبب عدم وصولها لنسبة المكون المحلى المتفق عليها بين البلدين للتمتع بهذه الميزة.

لكن قد يتأثر أداء تيبو فيما يتعلق بالمبيعات خلال الفترة المقبلة بالزيادات الأخيرة فى الأسعار على خلفية ارتفاع أسعار صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية وهو ما أثر على التكاليف ما دفع الوكلاء لنقلها للعملاء، لتضاف هذه التأثيرات للأزمات الأخرى التى تعانيها صناعة السيارات العالمية وفى مقدمتها أزمة الرقائق الإلكترونية، والتى تؤثر على أداء مختلف الطرازات بما فى ذلك سيارات فيات وفى القلب منها طراز تيبو الأكثر مبيعًا.

تعود أزمة الرقائق الإلكترونية إلى عدم قدرة الشركات المصنعة للسيارات على تدبير احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية؛ فمع اندلاع أزمة كورونا ازداد الطلب على المنتجات الإلكترونية مع تراجع الطلب على السيارات الأمر الذى دفع منتجى السيارات إلى تحجيم تعاقداتهم مع مصنعى الرقائق ومن ثم توسع الأخيرون فى التعاقدات مع منتجى الأجهزة الإلكترونيات.

ومع عودة نشاط تصنيع السيارات إلى ما كان عليه قبل أزمة كورونا فوجئ كبار المصنعين بعدم قدرة منتجى الرقائق الإلكترونية على تدبير احتياجات قطاعى السيارات والأجهزة الإلكترونية فى نفس الوقت. وظهرت أمام منتجى السيارات فجوة زمنية تمتد لعدة أشهر لحين تدبير الاحتياجات الكاملة من الرقائق الإلكترونية. وقد دفعت الأزمة العديد من الشركات العالمية لإعادة إغلاق خطوط الإنتاج ومن ثم أقدم العديد من الوكلاء المحليين على الغاء الحجوزات على العديد من الطرازات المستوردة انتظارًا لانتظام عمليات التوريد من الشركات الأم، ويؤثر ذلك سلبًا على وتيرة نمو مبيعات سوق السيارات المحلية.

المال – خاص

الترتيب الطراز التراخيص الحصة % 1 تيبو 1514 98.6 2 فيورينو 8 0.5 3 500x 5 0.4 4 دوبلو 4 0.3 5 دوكاتو 2 0.1 6 تمبو 2 0.1 المجموع 1535 100

ترتيب سيارات فيات الأكثر ترخيصاً

المصدر: بيانات المرور

إعداد: المال