«تيبو» تتصدر تراخيص سيارات «فيات» بوحدات المرور خلال شهر أكتوبر

إجمالي عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «فيات» في مصر، نحو 283 مركبة

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «فيات» في مصر، نحو 283 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة من «فيات» خلال الشهر الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

تصدرت «تيبو» قوائم تراخيص طرازات «فيات» في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 218 مركبة، تبعتها «فيات 500X» فى المركز الثاني بواقع 38 سيارة.

وجاءت «دوبلو» فى المرتبة الثالثة بإجمالي ترخيص 12 مركبة، أعقبتها «فيرينو» فى المركز الرابع بنحو 10 سيارات.

وحلت «فيات 500» في المرتبة الخامسة بقائمة الطرازات المرخصة من العلامة الإيطالية مسجلة نحو 5 سيارات فقط خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراتف التفاعلي التالى؛ أعداد السيارات المرخصة من «فيات» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى: