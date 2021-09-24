«تيبو» تتصدر تراخيص سيارات «فيات» بوحدات المرور

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «فيات» فى مختلف وحدات المرور، خلال شهر أغسطس الماضى؛ وذلك استنادًا إلى البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

تصدرت «تيبو» قوائم تراخيص سيارات «فيات» في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1589 مركبة، تبعتها «فيات 500X» فى المركز الثاني بإجمالى نحو 32 سيارة.

وجاءت «فيات 500» فى المرتبة الثالثة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا للعلامة الايطالية مسجلة نحو 8 مركبات، أعقبتها «دوبلو» فى المركز الرابع بنحو 3 مركبات.

فيما بلغ إجمالي عدد الطرازات المرخصة الأخرى من العلامة التجارية «فيات» نحو 4 سيارات بوحدات المرور خلال تلك الفترة.

يذكر أن العلامة الإيطالية «فيات» قد تمركزت في المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجاري الأكثر ترخيصًا في قطاع سيارات الركوب «الملاكي» بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1636 مركبة في مختلف وحدات المرور، خلال الشهر الماضى.

بلغ إجمالي عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 26 ألفًا و675 مركبة خلال تلك الفترة.