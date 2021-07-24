«تيبو» تتصدر تراخيص سيارات «فيات» بوحدات المرور خلال يونيو الماضى (جراف)

بعدما تمكنت من تسجيل 1482 مركبة

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «فيات» نحو 1508 مركبات في مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

رصدت «المال» أعداد الطرازات المرخصة لـ«فيات» بوحدات المرور خلال تلك الفترة؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «تيبو» قوائم تراخيص سيارات العلامة الإيطالية بعدما تمكنت من تسجيل 1482 مركبة.

وجاءت «فيات 500X» و«فيات 500» فى المرتبتين الثانية والثالثة – على التوالى- مسجلتا نحو 8 مركبات – لكل منهما- خلال تلك الفترة.

وحلت «دوبلو» فى المرتبة الرابعة بإجمالي ترخيص 5 مركبات، تبعتها «دوكاتو » فى المركز الخامس بنحو 3 سيارات.

فى المقابل، بلغ إجمالي عدد الطرازات المرخصة الأخرى من العلامة التجارية «فيات» نحو سيارتين فقط، خلال تلك الفترة.

يذكر أن العلامة الإيطالية «فيات» تمركزت في المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا في قطاع سيارات الركوب «الملاكي» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب المرخصة فى مصر نحو 25 ألفًا و686 وحدة، خلال شهر يونيو الماضى.