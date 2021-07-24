سيــارات

«تيبو» تتصدر تراخيص سيارات «فيات» بوحدات المرور خلال يونيو الماضى (جراف)

بعدما تمكنت من تسجيل 1482 مركبة
أحمد عوض 3:26 م, السبت, 24 يوليو 21 3:26 م, السبت, 24 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «فيات» نحو 1508 مركبات في مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

رصدت «المال» أعداد الطرازات المرخصة لـ«فيات» بوحدات المرور خلال تلك الفترة؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «تيبو» قوائم تراخيص سيارات العلامة الإيطالية بعدما تمكنت من تسجيل 1482 مركبة.

اقرأ أيضا  «الجمارك» تؤكد وعاء احتساب ضريبة القيمة المضافة على السيارات المحلية والمستوردة (مستند)

وجاءت «فيات 500X» و«فيات 500» فى المرتبتين الثانية والثالثة – على التوالى- مسجلتا نحو 8 مركبات – لكل منهما- خلال تلك الفترة.

وحلت «دوبلو» فى المرتبة الرابعة بإجمالي ترخيص 5 مركبات، تبعتها «دوكاتو » فى المركز الخامس بنحو 3 سيارات.

فى المقابل، بلغ إجمالي عدد الطرازات المرخصة الأخرى من العلامة التجارية «فيات» نحو سيارتين فقط، خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضا  «الأوفر برايس» يتراجع على سيارات «هيونداي إلنترا CN7».. وخصومات على بعض الفئات

يذكر أن العلامة الإيطالية «فيات» تمركزت في المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا في قطاع سيارات الركوب «الملاكي» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب المرخصة فى مصر نحو 25 ألفًا و686 وحدة، خلال شهر يونيو الماضى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

زيادة 5000 جنيه «أوفر برايس» على سيارات «نيسان قاشقاي» موديل 2021

المال - خاص 3:40 م, السبت, 24 يوليو 21

مبيعات السيارات الكهربائية ترتفع بأكثر من الضعف في أوروبا خلال الربع الثاني من 2021

محمد عبد السند 3:21 م, السبت, 24 يوليو 21

أسعار ومواصفات سيارات «جيتور X70» موديل 2021

المال - خاص 3:10 م, السبت, 24 يوليو 21

«الأوفر برايس» يتراجع على سيارات «هيونداي إلنترا CN7».. وخصومات على بعض الفئات

المال - خاص 12:40 ص, السبت, 24 يوليو 21

«الجمارك» تؤكد وعاء احتساب ضريبة القيمة المضافة على السيارات المحلية والمستوردة (مستند)

السيد فؤاد 8:23 م, الخميس, 22 يوليو 21

خصومات على سيارات «شيري تيجو 8» موديل 2021.. تعرف على التفاصيل

المال - خاص 2:19 م, الخميس, 22 يوليو 21