تيام قمر وأحمد صالح أبطال لأول مرة.. نقاد: دماء جديدة في السينما

تطرح بدور العرض السينمائية خلال مايو الجاري بعض الأفلام السينمائية الجديدة وهي، “19 ب”، وذلك 31 مايو الجاري، ويقوم ببطولته لأول مرة الفنان أحمد خالد صالح بمشاركة سيد رجب وناهد السابعي وإخراج أحمد عبد الله.

كما يقوم لأول مرة أيضا الفنان الشاب تيام قمر نجل المطرب مصطفى قمر ببطولة الفيلم السينمائي “الصف الأخير، بمشاركة بيومي فؤاد ويعتبر هو أول بطولة سينمائية لتيام قمر، ويعرض الفيلم بالسينمات 17 مايو الجاري.

وأيضا تقوم نسرين أمين ببطولة فيلم “رهبة” لأول مرة مع النجم أحمد الفيشاوي، ويطرح 24 مايو من تأليف محمد علام، إخراج رضا عبدالرازق.

أيمن سلامة: قدمت أبطالا لأول مرة في فيلمي «بنات ثانوي» وكانت تجربة رائعة

قال الكاتب أيمن سلامة أن تقديم أبطال جدد في السينما أمر جيد للغاية لأن مصر ولادة بالمواهب، مؤكدا أنه حاول تقديم أبطال في السينما لأول مرة في فيلمه السابق” بنات ثانوي” مثل جميلة عوض ومي الغيطي وهنادي مهنا وكانت تجربة ناجحة وحققت 12 مليون جنيه في فترة الكورونا، وكان ذلك إعجازا حقيقيا، ولو لم تكن هناك أزمة الكورونا كان الفيلم سيحقق إيرادات كبيرة جدا تتخطى هذا الرقم، وكانت لأول مرة يتصدرون أفيش السينما.

وأضاف سلامة لـ”المال” أنه لايمكن قياس تجربة أحد على شخص آخر، فهناك فنانين يمكن أن يجلسون لسنوات حتى يغنون وآخرين يمكن من أول مرة أن يقدمون أنفسهم للجمهور.

وأوضح أيضا أن تقديم فنانين لأول مرة في السينما كأبطال، ليس سيئا أبدا أو مغامرة كما يتصور البعض في السوق، وذلك أمر مطلوب أن يتم ضخ دماء جديدة في السينما لدى الجمهور .

محمود قاسم: يجب كل 10 سنوات أن يظهر أبطال جدد في السينما

وعلق الناقد محمود قاسم أن تاريخ السينما منذ أحمد جلال حينما تزوج ماري كويني أحضر نادر جلال ابنه وساعده في العمل بالاستوديو الخاص له ثم ورث نجل نادر جلال مهنة السينما وهو المخرج أحمد نادر جلال لذلك السينما تعتبر مهنة يمكن أن تورث للأبناء .

وأحيانا الأبن يستطيع التفوق على أبيه مثل أحمد الفيشاوي وفق” قاسم” ، وكذلك شيرين رضا أصبحت بطلة وهي ابنة الراحل محمود رضا.

وشدد على وجود أبطال في السينما لأول مرة يساهم في تجديد دم السينما المصرية والصناعة، ويجب كل 10 سنوات أن يظهر أبطال جدد في السينما من الشباب والفتيات مثلما ظهرت أسماء ميرفيت امين وغيرها في الستينيات وفي السبيعنيات ظهر جيل محمود عبد العزيز ومحمود ياسين وحسين فهمي وغيرهم في السينما كأبطال.

وقال إن تيام قمر وأحمد صالح ونسرين أمين قادرين على تقديم البطولة السينمائية الفترة المقبلة، حيث إن أحمد الفيشاوي وبيومي فؤاد كبروا سنا وتجاوزوا الخمسين عاما، ويجب أن تجدد الحياة نفسها كل فترة، فلايمكن أن يقدم أحمد السقا وكريم عبد العزيز أدوار شبابية حاليا في السينما حتى لو كانوا أبطالا ، فذلك يمكن أن يقدمه الجيل الجديد مثل تيام قمر وأحمد خالد صالح ونسرين أمين.

أحمد سعد الدين: هذه التجارب تتم كل فترة في السينما

ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين أن المنتجين السينمائيين يحاولون تجريب إقحام أبطال لأول مرة، حيث إن البطل الجديد يكون أجره المادي منخفض ولو حقق نجاحا فذلك يكون في صالح هذا المنتج ولو فشل لن يتسبب في خسارة كبيرة له أيضا.

ولفت إلى أن هذه التجارب تتم كل فترة زمنية في السينما بتقديم أبطال لأول مرة للجمهور ، لكن حتى تنجح التجربة يجب أن يكون السيناريو قوي إضافة لوجود أبطال بجانبه يساندونه وذلك سيحكم عليه المشاهدين بعد طرح هذه الأفلام في الأيام القادمة .

وأشار أيضا الى أن أحمد خالد صالح وتيام قمر لايستطيعان تحمل بطولة سينمائية حتى الآن، حيث إن كلمة بطولة ليست بسيطة أبدا وتحتاج أن يراه الجمهور في أعمال فنية كثيرة، فأحمد صالح ممثل جيد في التلفزيون وليس بالسينما وتيام قمر لم يقدم أعمالا فنية كبيرة، منوها أن عادل إمام حصل على البطولة في السينما بعد 10 سنوات من العمل الفني بمشواره السينمائي.