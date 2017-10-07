تياغو يغيب عن المباراة الأخيرة لإسبانيا في تصفيات المونديال

سكاي نيوز عربيةيغيب لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني تياغو ألكانتارا عن المباراة الأخيرة للمنتخب الإسباني في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018 الاثنين ضد إسرائيل.وقال المنتخب الإسباني في بيان "تياغو ألكانتارا سيترك معسكر المنتخب الوطني لأنه يعاني من التواء في الرباط الداخلي لكاحله، ما سيمنع

سكاي نيوز عربية

يغيب لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني تياغو ألكانتارا عن المباراة الأخيرة للمنتخب الإسباني في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018 الاثنين ضد إسرائيل.

وقال المنتخب الإسباني في بيان “تياغو ألكانتارا سيترك معسكر المنتخب الوطني لأنه يعاني من التواء في الرباط الداخلي لكاحله، ما سيمنعه من اللعب ضد إسرائيل”.

وساهم تياغو (26 عاما) بحصول بلاده على بطاقة التأهل إلى النهائيات السبت بتسجيله الهدف الثاني في المباراة ضد ألبانيا (3-صفر) ، ما يجعل مباراة الإثنين في إسرائيل هامشية بالنسبة لأبطال أوروبا 2008 و2012.

وسيسافر المدرب خولن لوبيتيغي إلى إسرائيل بـ22 لاعبا بسبب إيقاف لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي دافيد سيلفا ومدافع برشلونة جيرار بيكيه لتراكم الإنذارات.