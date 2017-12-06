تيار الكرامة يطلق دعوة لتحرك إسلامى عالمى دفاعا عن الحق العربي

سلوى عثمان:أدان حزب «تيار الكرامة» خطوات الإدارة الأمريكية لإعلان القدس عاصمة ل"إسرائيل"، ونقل السفارة الأمريكية إليها، مؤكدا أن هذا الإجراء يعتبر بمثابة اعتداء أمريكي صهيوني غاشم في إطار مخطط تصفية القضية الفلسطينية، الذي يرعاه البيت الأبيض ، ويمارس من خلاله كل سبل الدعم للكي

سلوى عثمان:

أدان حزب «تيار الكرامة» خطوات الإدارة الأمريكية لإعلان القدس عاصمة ل”إسرائيل”، ونقل السفارة الأمريكية إليها، مؤكدا أن هذا الإجراء يعتبر بمثابة اعتداء أمريكي صهيوني غاشم في إطار مخطط تصفية القضية الفلسطينية، الذي يرعاه البيت الأبيض ، ويمارس من خلاله كل سبل الدعم للكيان الصهيوني الذي ضرب عرض الحائط بكل المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة ، التي أكدت علي حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية فى مدينة القدس.

وأضاف تيار الكرامة إن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة ل”إسرائيل” في الذكري ال70 لقرار تقسيم فلسطين وفى العام ال100 على صدور وعد بلفور يؤكد بشكل قاطع رفض الادارة الأمريكية أي جهود او مسار يحقق السلام العادل واستقرار المنطقة ، في الوقت الذي تدعي وساطتها عالميا من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية ، وهو ما يعيد للأذهان الدور المجرم الذى مارسته بالضغط والتهديد علي دول العالم لإصدار قرار تقسيم فلسطين.

وأردف ” إذ نحمّل الحكومة الأمريكية كامل المسئولية عن هذا التصرف الأرعن ، فإننا نشير أن هذه الخطوة من شأنها تعريض المصالح الأمريكية في كل بقاع العالم للخطر ، خاصة أن هذا الإجراء يستفز مشاعر مليار و700 مليون مسلم وعربى يؤمنون أن القدس والمسجد الأقصى وكنيستي القيامة و المهد وقف إسلامي ومسيحى وإنسانى ، إضافة إلي عشرات الملايين من أحرار العالم الداعمين للقضية الفلسطينية “.

وأكد «تيار الكرامة» علي حق الشعب العربى الفلسطينى فى بناء دولته التاريخية علي كامل التراب الوطني الفلسطيني من النهر للبحر ، وفي القلب منها القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ، فإنه يدعو الأنظمة والشعوب العربية والإسلامية و القوي الشعبية العالمية الحرة إلى تحمل مسئولياتهم تجاه القدس رمز القضية الفلسطينية التي تسعي أمريكا لتصفيتها ووأدها ، عبر سياسات الرئيس الأمريكي المتعجرف ، الداعمة للإستمرار في جرائم تهويد المدينة وطرد الفلسطينيين منها وإضفاء شرعية للكيان الصهيوني للتوسع في عمليات الإستيطان .. كما ندعو إلي إنتفاضة شعبية فلسطينية و عربية و إسلامية و عالمية في الداخل الفلسطيني و فى الوطن العربى و شتي بلاد العالم من أجل التصدي لتمرير هذا القرار المجرم، والعمل على منعه وعدم التمكين له.

كما طالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتبني موقف جماعي للدول الأعضاء بقطع العلاقات كافة مع أمريكا والكيان الصهيوني حال إصرارهما علي هذا الإجراء ، و ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه السياسة الأمريكية العدوانية التي تسعي لإثارة المنطقة وتأجيج الصراع والضرب بكل القرارات والمواثيق الدولية.