تيار الكرامة: الاعتداء على كنيسة أطفيح عدوان على المجتمع والدولة

سلوى عثمان أدان حزب "تيار الكرامة" الاعتداء على كنيسة أطفيح بالجيزة، مشددا على أنه عدوان على الدولة والمجتمع معا. وقال الحزب في بيان صحفى له اليوم: "روعنا الاعتداء الغاشم الذى وقع على كنيسة أطفيح بالجيزة لما يمثله من تحدٍ…



سلوى عثمان

أدان حزب “تيار الكرامة” الاعتداء على كنيسة أطفيح بالجيزة، مشددا على أنه عدوان على الدولة والمجتمع معا.



وقال الحزب في بيان صحفى له اليوم: “روعنا الاعتداء الغاشم الذى وقع على كنيسة أطفيح بالجيزة لما يمثله من تحدٍ للمجتمع والدولة، وعدوان صارخ على المواطنين وقدسية الأديان السماوية وأماكن العبادة”.

وأعلن تيار الكرامة أنه يجرم مثل هذه الأفعال ويحمل السلطات مسؤولية ماجرى نتيجة الاستسلام لثقافة التعصب وعدم التصدى لتكرار العدوان على حق الاعتقاد والعبادة.

ودعا الحزب أجهزة الدولة إلى القيام بواجبها حيال هذه الاعتداءات والتعامل معها بكل حزم وفقاً لنصوص القانون لا بالجلسات العرفية وأعمال التسكين التى لا تحقق العدل ولا ترد البغى.

كما اكد تيار الكرامة أن مصر وأمتها العربية لن تستطيع مواجهة المخاطر المحيقة والعبور إلى المستقبل وإقامة الدولة المدنية الحديثة إلا عبر جسر المواطنة والعدالة والمساواة والثقافة والحرية بكل مضامينها الوطنية والديمقراطية والاجتماعية، وسيحتفى المصريون معاً هذا العام بالأعياد المسيحية وكما كانوا دائماً برغم الإرهاب والتطرف.