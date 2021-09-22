«تى سى سنمار» تخطط لإنشاء محطة شحن وتفريغ فى بورسعيد بتكلفة 200 مليون دولار

خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات

تعتزم شركة «تى سى آى سنمار» الهندية للكيماويات إنشاء محطة توليد كهرباء، وأخرى للشحن والتفريغ، لخدمة مصانعها فى محافظة بورسعيد.

قال رئيس مجلس إدارة الشركة «بى إس جارامان» إن التكلفة الاستثمارية للمشروعين تقدر بحوالى 400 مليون دولار، ومن المقرر تنفيذهما خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات.

جاء ذلك على هامش مشاركة «بى إس جارامان» فى منتدى بورسعيد الاقتصادى الثالث، الذى افتتحه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نيابة عن رئيس الوزراء.

ولفت لـ»المال» إلى أن محطة الطاقة تستهدف توليد 125 ميجاوات، سيتم استغلالها لمشروعات الشركة القائمة والمستقبلية، مع توريد الفائض للشبكة العامة للدولة.

وقال إن الهيكل العام لتمويل المشروع يتوزع بواقع %30 من الموارد الذاتية و %70 من البنوك.

ويقدر حجم الاستثمارات الحالية لـ»سنمار» بنحو 1.5 مليار دولار، منذ بداية عملها فى 2007، كأكبر مستثمر هندى بالسوق المحلية، بحسب ما قاله «جارامان».

من جانب آخر، ذكر أن محطة الشحن والتفريغ تستهدف استقبال الخامات وشحن المنتجات بشكل مباشر، ومن المحتمل أن تكون فى منطقة الجميل فى بورسعيد وتمت مناقشات مع أحد المكاتب الاستشارية حول المشروع.

وتنتج «سنمار الهندية» عدة منتجات، أبرزها مادة البولى فينيل كلورايد، والصودا الكاوية، والكالسيوم كلورايد، إلى جانب الخامات التى تستخدم فى خطوط نقل المياه وتغليف الكابلات الكهربائية، فضلا عن الكلور.